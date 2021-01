Alarm przed konkursami PŚ w Willingen. Złe informacje dla skoczków

Od piątku do niedzieli skoczkowie przenoszą się do niemieckiego Willingen, gdzie mają odbyć się dwa indywidualne konkursy Pucharu Świata. Michal Doleżal zdecydował się na wystawienie siedmiu Polaków: Kamil Stocha, Dawida Kubackiego, Piotra Żyły, Andrzeja Stękały, Aleksandra Zniszczoła, Jakuba Wolnego i Klemensa Murańki.

Prognozy pogody w Willingen przed PŚ w skokach nie napawają optymizmem

Najbliższe prognozy pogody nie są zbyt optymistyczne dla skoczków. Według portalu yr.no, który słynie z wysokiej sprawdzalności, prognoza pogody będzie bardzo niekorzystna. W piątek, czyli w dniu kwalifikacji wiatr w porywach ma osiągać prędkość aż do 10 m/s, co stawia pod dużym znakiem zapytania możliwość ich przeprowadzenia. Niewiele lepiej ma być w weekend. W sobotę prognozy wskazują, że będzie wiatr do 8 m/s, a w niedzielę do 5 m/s. Dodatkowo w piątek ma padać deszcz, a w sobotę może również lekko prószyć śnieg. Z kolei w niedzielę ma wyjść zza chmur słońce i nie przewiduje się opadów śniegu i deszczu, ale ma być za to chłodniej - około 1 stopnia Celsjusza poniżej zera.

Niezbyt optymistyczna prognoza pogody w Willingen przed zawodami PŚ w skokach screen/ yr.no

Miniturniej Willingen Six. Zwycięzca zgarnie 25 tys. euro

W Willingen każdy zawodnik ma oddać w sumie po sześć skoków - po dwa w kwalifikacjach i po cztery w sobotnim i niedzielnym konkursie. Wszystkie próby będą wliczać się do miniturnieju Willingen Six. Jego zwycięzca wzbogaci się o 25 tysięcy euro, drugi zawodnik otrzyma 10 tysięcy euro, a trzeci 5 tysięcy.

Michal Doleżal zapowiada zmiany w aktywacji

We wtorek nasi skoczkowie byli na platformie dynamometrycznej.Teraz Doleżal przyznaje, że jest już po rozmowie z doktorem i zapowiada zmiany. - Zdecydowaliśmy się na małe zmiany w aktywacji, czyli pobudzeniu mięśni przed zawodami. To nie będzie jednak rewolucja. Dokonamy małych zmian już podczas Pucharu Świata w Willingen - mówił Doleżał w rozmowie ze Sportowymi Faktami.

Program Willingen Six:

Piątek, 29.01.2021

13:30 - Oficjalny trening

15:45 - Kwalifikacje

Sobota, 30.01.2021

15:00 - Seria próbna

16:00 - Konkurs indywidualny

Niedziela, 31.01.2021