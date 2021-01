Pierwszy punkt polskiej skoczkini w sezonie! Kontrowersyjna wygrana Norweżki

Kinga Rajda zajęła 30. miejsce w konkursie indywidualnym podczas zawodów Pucharu Świata w Ljubnie. To pierwszy punkt zdobyty przez polską skoczkinię w tym sezonie. Wygrała Norweżka Eirin Maria Kvandal, dla której był to zaledwie drugi start w zawodach PŚ w karierze. To niezwykły, choć kontrowersyjny wyczyn, bo w przekazie telewizyjnym było widać, jak naciągała swój kombinezon.

