Rośnie strata Polaków. Tak wygląda klasyfikacja generalna Pucharu Narodów

Przed konkursem w Lahti Norwegowie mieli nad Polakami 34 punkty przewagi. Kadra Michala Doleżala zmniejszyła straty po konkursach w Zakopanem i do Lahti jechali z nadzieją na dobry wynik i być może powrót na pozycję liderów klasyfikacji generalnej Pucharu Narodów.

Norwegowie powiększyli przewagę nad Polakami. Już 84 punkty

Wśród polskich skoczków na podobnym, świetnym poziomie prezentowało się trzech zawodników - Andrzej Stękała, który uzyskał 129 i metry, Kamil Stoch (126.5 i 126 metrów) oraz Piotr Żyła (123 i 126 metrów). Mocno różniły się dwie próby Dawida Kubackiego - 118 i 123,5 metra. Ich próby dały jednak 30. podium Polaków w historii konkursów drużynowych Pucharu Świata i drugie w tym sezonie.

Wygrali Norwegowie, którzy dzięki temu zdołali także zwiększyć przewagę w Pucharze Narodów - z 34 do 84 punktów. Trzecie miejsce utrzymali Niemcy, którzy tracą 701 punktów do Norwegów i 617 do Polaków.

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów:

Norwegia - 3274 punkty Polska - 3190 punktów Niemcy - 2573 punkty Austria - 2195 punktów Słowenia - 1638 punktów Japonia - 1563 punkty Szwajcaria - 350 punktów Finlandia - 272 punkty Rosja - 259 punktów Kanada - 105 punktów Estonia - 34 punkty Włochy - 9 punktów Czechy - 6 punktów Bułgaria i USA - 3 punkty

W niedzielę w Lahti zaplanowano konkurs indywidualny. Kwalifikacje rozpoczną się o godzinie 14:30. Półtorej godziny później rozegrana zostanie pierwsza seria konkursowa.