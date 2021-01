Gdzie i o której oglądać skoki Polaków podczas PŚ w Lahti? [TRANSMISJA TV, STREAM]

W kwalifikacjach udział weźmie siedmiu Polaków: Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Andrzej Stękała, Piotr Żyła, Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł i Jakub Wolny. Decyzją trenera Michala Doleżala Zniszczoł zajął miejsce Klemensa Murańki po ostatnich wynikach w Pucharze Kontynentalnym. Pierwotnie kwalifikacje miały odbyć się w piątek, ale zostały przesunięte na niedzielę ze względu na złe warunki atmosferyczne. W sobotę rozegrano zawody drużynowe: najlepsi okazali się Norwegowie, którzy wyprzedzili Polaków i Niemców.

PŚ w Lahti. Salpausselka szczęśliwa dla Polaków

Biorąc pod uwagę historię, skocznia w Lahti jest szczęśliwa dla Polaków. Trzykrotnie w konkursie indywidualnym na skoczni Salpausselka wygrywali Kamil Stoch oraz Adam Małysz. Jak dotąd Stoch i Małysz są jedynymi Polakami, którzy stawali na podium w Lahti – Małysz dwukrotnie zajmował drugie miejsce i raz trzecie, a Stoch raz zajął trzecią lokatę. Dodatkowo Małysz właśnie w Lahti został mistrzem świata na normalnym obiekcie oraz zdobył srebrny medal na dużej skoczni w 2001 roku (na obiekcie K-116 wygrał Martin Schmitt).

Konkurs indywidualny w Lahti rozpoczyna drugą część sezonu Pucharu Świata 2020/2021. Liderem klasyfikacji generalnej wciąż jest Halvor Egner Granerud z Norwegii, który ma 956 punktów na koncie. Walczący o trzecią Kryształową Kamil Stoch zajmuje trzecie miejsce z 310 punktami straty do Graneruda. Obu skoczków rozdziela Markus Eisenbichler, który do tej pory w sezonie 2020/2021 zebrał 716 punktów. Dla Stocha konkurs w Lahti będzie okazją, aby zmniejszyć stratę do Graneruda.

Gdzie i kiedy obejrzeć polskich skoczków?

Konkurs indywidualny w Lahti odbędzie w niedzielę 24 stycznia 2021 roku o godzinie 16:00. Z kolei o godzinie 14:30 rozpoczną się kwalifikacje - weźmie w nich udział 53 skoczków, co oznacza, że do konkursu nie wejdzie jedynie najgorsza trójka. Niedzielne zawody będą transmitowane przez Eurosport 1, Eurosport Player (16:00), TVP Sport, sport.tvp.pl, aplikację mobilną TVP Sport (15:10) oraz TVP 1 (16:00).