Doleżal podał skład na kolejne zawody Pucharu Świata! Jest jedna zmiana

W Zakopanem wystąpiło siedmiu Polaków i tyle samo pojedzie ich także do Finlandii na kolejne zawody PŚ w Lahti. Można było się spodziewać, że w kadrze na kolejne zawody zabraknie najsłabszego w konkursie indywidualnym w niedzielę Jakuba Wolnego, ale ostatecznie Michal Doleżal zdecydował, że to nie on zostanie w Polsce.

REKLAMA

Zobacz wideo "Kamil Stoch ruszył w pogoń za trzecią w karierze Kryształową Kulą"

Doleżal wybrał skład na zawody PŚ w Lahti!

"Michal Dolezal wybrał skład reprezentacji Polski na kolejne zawody PŚ w Lahti które odbędą się w dniach 22-24.01.2021. Polskę reprezentować będą Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Andrzej Stękała, Paweł Wąsek, Jakub Wolny oraz Aleksander Zniszczoł" - czytamy w komunikacie na profilu na Twitterze portalu skaczemy.pl.

Andrzej Stękała po znakomitym konkursie: Usłyszałem trąbę z dołu

Bez Murańki, z szansą dla Zniszczoła

To oznacza, że do Lahti nie pojedzie Klemens Murańka. W niedzielę Polak zajął 27. miejsce, gorszy od niego poza Wolnym był także Paweł Wąsek. Murańka ma jednak gorsze wyniki na przestrzeni całego sezonu. Jako jedyny z wymienionej trójki skoczków nie był w najlepszej "10" zawodów PŚ. Do składu wskoczył natomiast Aleksander Zniszczoł, którego nagrodzono za dobry występ podczas Pucharu Kontynentalnego w Innsbrucku, w którego konkursach był pierwszy i siódmy.

Tak wygląda klasyfikacja generalna PŚ. Kamil Stoch zmniejszył stratę do Graneruda

W Lahti zaplanowano jeden konkurs drużynowy i jeden indywidualny. Zawody odbędą się w weekend 22-24 stycznia. Relacje na żywo na Sport.pl.

Lindvik wygrywa po genialnym skoku! Stękała wyrównał najlepszy wynik w karierze