Zawody Pucharu Świata tuż przed MŚ zagrożone! FIS ma poważny problem

Zawody Pucharu Świata w Rasnovie zaplanowane są w dniach 18-20 lutego 2021 roku. Niestety, coraz więcej wskazuje na to, że impreza może być zagrożona. Skoki w Rumunii zaplanowane są kilka dni przed mistrzostwami świata w narciarstwie klasycznym w Oberstdorfie, a obecne przepisy w kilku krajach są takie, że wielu skoczkom groziłaby kwarantanna po wyjeździe z Rasnova.

REKLAMA

Zobacz wideo "Kamil Stoch ruszył w pogoń za trzecią w karierze Kryształową Kulą"

Konkursy tuż przed mistrzostwami świata zagrożone

- Mamy plan startowania do końca sezonu. Nie chcemy się wycofywać z rywalizacji, żeby nie tracić rozpędu. Mamy w planie również wyjazd do Rasnowa, choć słyszałem plotki, że ten weekend może się nie odbyć. Nie są to jednak oficjalne informacje - powiedział Michal Doleżal. Wiadomo jednak, że gdyby zawody się jednak odbyły, to do Rumunii nie pojedzie prawdopodobnie kadra Stefana Horngachera.

FIS nie chciałby spotkać się z sytuacją, w której wielu zawodników Pucharu Świata mogłoby nie mieć szansy wystartowania na mistrzostwach świata, które są zaplanowane w dniach 23 luty - 7 marca. Ostateczna decyzja w sprawie tego weekendu powinna być znana do 21 stycznia.

Może się jednak okazać, że FIS-owi nie uda się znaleźć zastępstwa za rumuńskie konkursy. Niemal na 100 procent konkursami nie będą zainteresowani Polacy, którzy mają aż trzy weekendy. Organizacja kolejnych konkursów byłaby trudna ze względu na kwestie finansowe, wszak mało wskazuje na to, że uda się wpuścić kibiców na trybuny.