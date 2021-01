Kamil Stoch tłumaczy, co poszło nie tak. "Szkoda"

Kamil Stoch zajął jedenaste miejsce w niedzielnym konkursie indywidualnym podczas zawodów PŚ w Zakopanem. Zapowiadano, że będzie mógł walczyć nawet o zwycięstwo, którym pobiłby osiągnięcie Adama Małysza, ale co najmniej do kolejnych zawodów nadal będą mieli tyle samo - po 39 wygranych w Pucharze Świata.

Za mało energii w pierwszym skoku. Ale z pozycją najazdową Stocha było już dużo lepiej

- Szkoda pierwszego skoku. Nie było w nim tyle energii, ile powinno, przez co później zabrakło prędkości w powietrzu. Pierwszy skok nie był spóźniony, ale za mało dobrej energii poszło do ziemi, do progu. Drugi skok oceniam jako dobry. Przez cały dzień było już dużo lepiej z pozycją najazdową niż w sobotę. To są małe detale, które robią dużą różnicę - opisywał swoje skoki Stoch w rozmowie z TVP Sport.

Andrzej Stękała po znakomitym konkursie: Usłyszałem trąbę z dołu

Co doświadczony Stoch powiedziałby sobie z przeszłości? "Skaczże se tylko chłopcze!"

17 stycznia przypadała siedemnasta rocznica debiutu Kamila Stocha w Pucharze Świata. W 2004 roku zajął wówczas 49. miejsce także w Zakopanem. Został zapytany, co doradziłby młodszemu sobie w tamtym okresie jako utytułowany zawodnik. - Skaczże se tylko chłopcze! Ciesz się tym, bo będzie dobrze. Tylko tyle - odparł Stoch.

Lindvik wygrywa po genialnym skoku! Stękała wyrównał najlepszy wynik w karierze

W klasyfikacji generalnej Stoch pozostał na trzeciej pozycji. Ma 646 punktów i stratę 70 punktów do drugiego Markusa Eisenbichlera z Niemiec. Swojej przewagi nad Eisenbichlerem i Stochem nie powiększył Halvor Egner Granerud, który wciąż jest liderem PŚ z dorobkiem 956 punktów.

Tak wygląda klasyfikacja generalna PŚ. Kamil Stoch zmniejszył stratę do Graneruda