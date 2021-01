Stękała: "Przepraszam. To drugie miejsce jest z mojej winy". Stoch zareagował najlepiej

Polacy prowadzili do skoku w trzeciej grupie drugiej serii sobotniego konkursu drużynowego w Zakopanem (a po pięciu grupach Polacy mieli prawie 30 puntów przewagi nad rywalami). Wówczas Andrzej Stękała uzyskał tylko 115,5 metra, co sprawiło, że Austriacy wyprzedzili zawodników Michala Doleżala o 3,8 punktu. Ostatecznie wygrali konkurs o 8,9 punktu.

Stękała: W moim skoku poszedłem za bardzo do przodu. Chłopaki zasłużyli na wygraną

Jak widać na filmiku, który na Twitterze opublikował dziennikarz TVP Sport, Mateusz Leleń, Andrzej Stękała po swoim skoku był załamany, ale po chwili doszli do niego koledzy z drużyny i zaczęli pocieszać po niepowodzeniu. - Cieszę się, że stoimy na podium z chłopakami, ale boli mnie bardzo, że z mojej winy jest to drugie miejsce. Przepraszam za mój drugi skok. Trochę za bardzo poszedłem do przodu, nie było pod nartą powietrza i nie skoczyłem odpowiednio daleko. Chłopaki zasłużyli na wygraną - stwierdził Stękała w rozmowie dla TVP Sport.

- Oj tak, drugie miejsce jest z winy Andrzeja, bo gdyby go nie było w drużynie, to byśmy byli pewnie poza podium - odpowiedział mu Kamil Stoch, podnosząc kolegę na duchu. O swoich skokach wypowiedział się dość krytycznie. - Pierwszy skok był super, drugi bardzo mocno spóźniony. Trudno było coś z tego uciągnąć. Przy tych warunkach, przy tym, że trzeba było dużo liczyć na szczęście, drugie miejsce to dobry wynik - mówił Stoch.

Żyła o konkursie drużynowym: Wirowało to powietrze, wiatry kręciły

- Ja jestem zadowolony. Wirowało to powietrze, wiatry kręciły coś czasem. Jesteśmy na podium i jest fajnie - powiedział Piotr Żyła, odnosząc się do trudnych warunków rozgrywania konkursu. - Do samego końca walczyliśmy o zwycięstwo. Moje skoki były w porządku, trochę lepiej niż wczoraj - dodał Dawid Kubacki.

Już w niedzielę w Zakopanem odbędzie się także konkurs indywidualny. Pierwsza seria została zaplanowana na godzinę 16:00, a poprzedzi ją seria próbna, która zacznie się godzinę wcześniej. Relacja na żywo na Sport.pl.

