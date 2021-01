Znakomite wiadomości dla Polaków! Dodatkowe zawody w Zakopanem

Nasza federacja do samego końca wstrzymywała się z ogłoszeniem FIS-owi decyzji co do miejsca, które zorganizuje konkursy PŚ w zamian za odwołane zawody w Chinach. Polacy do samego końca liczyli, że w jakiś sposób wyjaśni się sytuacja z obostrzeniami covidowymi.

W czwartek usłyszeliśmy, że szanse Wisły i Zakopanego oceniane są 50 na 50. A do ostatecznego, czteroosobowego spotkania dojdzie w sobotę w Zakopanem. Najważniejsze osoby w polskich skokach miały przedyskutować kwestie finansowe, które miały dać odpowiedź, która lokalizacja będzie bardziej opłacalna.

Dlaczego postawiono na Zakopane?

Początkowo mówiło się, że jeśli nie będzie można było wpuścić kibiców, to zawody zorganizuje Wisła, bo to bardziej kameralny obiekt, a PZN-owi łatwiej jest tam zarządzać skocznią, bo skocznia jest dzierżawiona przez związek. Atutem Zakopanego jest to, że jest to najważniejszy polski obiekt, z ogromnymi trybunami. I nawet gdyby można było wpuścić tylko 20 procent kibiców, to i tak na skoczni mogłoby się zjawić nawet pięć tysięcy osób.