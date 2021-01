Piotr Żyła zdyskwalifikowany z kwalifikacji! Nie wystąpi w konkursie w Zakopanem!

Żyła w swoim skoku kwalifikacyjnym uzyskał 124,5 metra i zajął 23. miejsce. Niestety awansem do konkursu nie cieszył się długo.

REKLAMA

Zobacz wideo "Kamil Stoch ruszył w pogoń za trzecią w karierze Kryształową Kulą"

Żyła zdyskwalifikowany po kwalifikacjach!

Organizatorzy już po zakończeniu kwalifikacji poinformowali, że Piotr Żyła został zdyskwalifikowany ze względu na nieprzepisowy kombinezon.

Świetny Stękała, Stoch tylko rozłożył ręce. Żyła zdyskwalifikowany z kwalifikacji

Ostatni raz, gdy Żyła został zdyskwalifikowany podczas zawodów PŚ to listopad 2017 roku i zawody w Kuusamo. Wtedy podczas pierwszej serii konkursu drużynowego także skreślono go z wyników, ale pomimo tego Polacy awansowali do drugiej serii.

Michal Doleżal ogłosił skład na sobotnią "drużynówkę". Niespodziewana decyzja trenera

W sobotę w Zakopanem zaplanowano konkurs drużynowy, w którym Żyła wystąpi w polskiej drużynie - jako pierwszy zawodnik. Zabraknie go jednak podczas rywalizacji indywidualnej w niedzielę. Relacje na żywo na Sport.pl.