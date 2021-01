Rekordzista Wielkiej Krokwi faworytem w Zakopanem! "Ma specyficzną, ale skuteczną technikę"

Yukiya Sato w piątek był w Zakopanem absolutnym killerem. 129,5, 136,5, a następnie 133 metry. Dwa wygrane treningi oraz kwalifikacje i świetna forma. Japończyk zaskoczył równymi i dalekimi skokami, które w tym sezonie pokazywał rzadko - był czwarty i piąty w Ruce, a potem także piąty w Innsbrucku, ale niewiele było prób, którymi odlatywałby rywalom. A tutaj w podobnych warunkach rywalizowaliby z nim w zasadzie tylko Markus Eisenbichler i Andrzej Stękała.

Skąd wzięła się tak dobra dyspozycja Japończyka? - U niego na progu wszystko wygląda trochę inaczej. On tam nie pcha, nie odbija się, tylko wyciąga górą kolano. To jest specyficzna, ale jak widać bardzo skuteczna technika - wskazywał w studiu TVP Sport Apoloniusz Tajner. - On idzie na to kolano już od samego przejścia. Później odrywa swoje ciało rękami, nakłada się na narty i leci - opisywał Adam Małysz.

Taki sposób odbicia Sato prezentuje już dość długo. Eksperci się dziwią, ale muszą przyznać, że Japończyk osiąga naprawdę dobre wyniki. Jest stworzony do nowoczesnych skoków, które premiują niskich zawodników (jest najniższy w stawce - ma 147 cm wzrostu), którzy potrafią szybko położyć się na narty i skakać przy wietrze z tyłu skoczni, a to Sato nie raz już udowadniał.

W dodatku bardzo wąsko prowadzi narty, stwarzając jeszcze bardziej agresywną pozycję w locie. Nie jest wielkim stylistą, zwłaszcza w kwestii lądowania, które często potrafi zachwiać - za skok w kwalifikacjach dostał trzy noty po 18,5 oraz po jednej 17 i 18, a wyższą ocenę za styl mieli choćby sklasyfikowani za nim w wynikach tej serii Andrzej Stękała i Markus Eisenbichler.

Zakopane uwielbia - dwa lata temu był tutaj trzeci i po raz pierwszy w karierze stanął na podium, przegrywając tylko z Robertem Johanssonem i Stefanem Kraftem, który wówczas wygrał. W kolejnym sezonie był 22. w konkursie indywidualnym, ale świetnie spisał się dzień wcześniej podczas rywalizacji drużyn, gdy skoczył aż 147 metrów i stał się nowym rekordzistą Wielkiej Krokwi.

Sato dotychczas uchodził za solidnego zawodnika, ale nie miał indywidualnych sukcesów na wielkich imprezach. Zdobywał tylko brązowy medal w konkursie drużynowym podczas mistrzostw świata w Seefeld oraz dwa złote medale podczas igrzysk azjatyckich. Był także drugim zawodnikiem cyklu Letniego Grand Prix w 2019 roku. W Pucharze Świata wygrał dwa konkursy - w Niżnym Tagile i Sapporo w zeszłym roku. Ale teraz jeśli nikt go nie zatrzyma, może dołożyć trzecie zwycięstwo już w niedzielę i stać się ważnym zawodnikiem w kwestii dalszej części sezonu.