Świetny Stękała, Stoch tylko rozłożył ręce. Żyła zdyskwalifikowany z kwalifikacji

Rekordzista Wielkiej Krokwi, Yukiya Sato wygrał kwalifikacje do niedzielnego konkursu indywidualnego PŚ w Zakopanem. Trzecie miejsce, po skoku na 130 metrów, zajął Andrzej Stękała, wszyscy Polacy awansowali do konkursu. Nieco słabiej spisał się Kamil Stoch, który uzyskał tylko 123,5 metra, co dało mu dziewiętnaste miejsce. Po próbie tylko rozkładał ręce. Żyła został zdyskwalifikowany.

