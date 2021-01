Nieoficjalnie: Zakopane bliżej trzeciego weekendu Pucharu Świata w Polsce!

Jak dowiedział się Sport.pl, to Zakopane ma być bliżej zorganizowania trzeciego weekendu Pucharu Świata w skokach narciarskich w sezonie 2020/2021. Potwierdziła nam to osoba blisko komitetu organizacyjnego styczniowych zawodów.

Trzeci weekend PŚ w Polsce bliżej Zakopanego

Trzeci weekend trafił do Polski po odwołaniu zawodów w ramach próby przedolimpijskiej, która miała się odbyć 13 i 14 lutego na obiektach w Zhangjiakou. Zostały jednak przeniesione do Polski ze względu na epidemię koronawirusa, podobnie jak zawody z Sapporo (6-7 lutego) trafiły do Klingenthal.

Wcześniej nie wskazywano jednak, który z obiektów - w Wiśle-Malince czy na Wielkiej Krokwi w Zakopanem - będzie gospodarzem dodatkowych konkursów. Kryterium decydującym o postawieniu na jedną z tych skoczni miała być możliwość wpuszczenia na trybuny obiektu kibiców. Gdyby można było to zrobić, naturalnym wyborem powinna być Wielka Krokiew, gdzie nawet 25 procent wypełnienia stadionu dałby organizatorom około 10-15 tysięcy osób, które mogłyby oglądać zawody na żywo.

Teraz doszedł jednak kolejny czynnik. - W Zakopanem mamy do dyspozycji infrastrukturę już na miejscu i świetnie przygotowany obiekt. W Wiśle trzeba by to jeszcze zbudować, ale wciąż najważniejsza kwestia to obecność kibiców - mówił dla TVP Sport sekretarz generalny PZN, Jan Winkiel.

Oficjalna decyzja FIS i PZN w sobotę wieczorem

Obecne regulacje nie pozwalałyby na wpuszczenie widzów na Wielką Krokiew. Ale to nie wskazuje, że konkursy muszą odbyć w Wiśle - według naszych informacji organizatorzy muszą podać jedynie miejsce rozgrywania zawodów, a to, czy pojawią się na nich kibice, może zostać sprecyzowane później. W ten sposób PZN pozostawiłby sobie furtkę do wpuszczenia kibiców po raz pierwszy w tym sezonie PŚ, choć tylko jeśli w Polsce zmieniłyby się zasady sanitarne dotyczące imprez sportowych. Jeśli nie, koszt organizacji zawodów w Zakopanem i tak na pewno nie byłby wyraźnie wyższy niż w Wiśle.

Oficjalna decyzja zostanie podjęta i ogłoszona w sobotę wieczorem, po konkursie drużynowym. Wtedy przedstawiciele PZN przekażą ją Sandro Pertile i zostanie ona zatwierdzona. Pierwsze zawody PŚ w Polsce w tym sezonie odbyły się w listopadzie - konkursy w Wiśle inaugurowały nowy sezon najważniejszego cyklu FIS. Drugie trwają właśnie w Zakopanem. Na sobotę przewidziano konkurs drużynowy, a na niedzielę indywidualny. Relacje na żywo na Sport.pl.