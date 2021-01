Piotr Żyła odebrał Złotego Bażanta z rąk Stękały. "Uj juj jak piknie jak magicznie"

Piotr Żyła wystąpił w jedenastu konkursach Pucharu Świata w sezonie 2020/2021. Skoczek zgromadził na swoim koncie 469 punktów i zajmuje piąte miejsce w klasyfikacji generalnej. Przed nim znajduje się dwóch Polaków: Kamil Stoch oraz Dawid Kubacki, którzy mają odpowiednio 622 i 473 punkty. Liderem klasyfikacji jest Halvor Egner Granerud.

REKLAMA

Zobacz wideo "Kamil Stoch ruszył w pogoń za trzecią w karierze Kryształową Kulą"

6 stycznia bieżącego roku zakończyła się 69. edycja Turnieju Czterech Skoczni. Udział w niej wzięło siedmiu reprezentantów Polski: Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Andrzej Stękała, Klemens Murańka, Aleksander Zniszczoł i Maciej Kot. Triumfatorem całego turnieju został Stoch z przewagą 48,1 pkt nad Karlem Geigerem. Trzecie miejsce przypadło Kubackiemu, który do swojego rodaka stracił niecałe 52,8 pkt.

Wielkie wsparcie dla polskich skoczków na PŚ w Zakopanem. Wyjątkowe trybuny

Nagroda efektem zakładu Piotra Żyły i Andrzeja Stękały

Piotr Żyła został sklasyfikowany w Turnieju Czterech Skoczni na piątym miejscu, 4,7 pkt przed Andrzejem Stękałą. W związku z tym, że skoczkowie nie byli głównymi faworytami do zdobycia złotego orła, postanowili zawrzeć między sobą zakład o… złotego bażanta. Uważni internauci zwrócili uwagę na to, że wspomniany bażant jest nawiązaniem do słowackiego piwa marki Zlatý Bažant.

Po konkursach w Oberstdorfie i Garmisch-Partenkirchen wyżej sklasyfikowany był Stękała, natomiast w Innsbrucku Żyła wyprzedził swojego rodaka i znalazł się przed nim w klasyfikacji końcowej. Andrzej Stękała wywiązał się z zobowiązania, a Piotr Żyła podziękował mu za to na Instagramie. - Nagroda w postaci Złotego Bażanta została wręczona. Dziękuję Andrzej, dostałem nawet ładny pucharek na spożytkowanie trofeum - napisał Żyła. - Uj juj jak piknie jak magicznie - zakończył swój wpis