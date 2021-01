Niepokojące prognozy przed PŚ w Zakopanem. Najgorzej będzie w sobotę

Wg prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w trakcie nadchodzącego weekendu należy się spodziewać w stolicy Tatr temperatury około -10 stopni Celsjusza. Najcieplej ma być podczas sobotniego konkursu drużynowego (początek o 16:15), w trakcie którego spodziewana temperatura to -9 stopni. Najzimniej z kolei skoczkowie będą mieli w niedzielę (start o 16:00), gdy będą rywalizować o punkty Pucharu Świata przy -15 stopniach.

To jednak nie temperatura może najbardziej utrudnić rozgrywanie konkursu, lecz wiatr. Ten będzie najsilniejszy w sobotę, gdy w trakcie zawodów spodziewane są średnie podmuchy w okolicach 3 metrów na sekundę. Podczas piątkowych kwalifikacji (początek o 18:00) również nie zabraknie tego elementu atmosferycznego i choć będzie on sporo słabszy, to ma wiać ze średnią prędkością około 1,5 metra na sekundę.

Zdecydowanie najspokojniej powinno być w niedzielę, gdy konkurs indywidualny będzie rozgrywany przy wietrze niemalże nieodczuwalnym o prędkości poniżej 0,5 metra na sekundę. Przez cały weekend nie są przewidywane jakiekolwiek opady deszczu lub śniegu.

Prognoza pogody na piątkowe kwalifikacje w Zakopanem (g. 18:00, źródło: IMGW):





Prognoza pogody na piątek 15 stycznia w Zakopanem IMGW

Prognoza pogody na sobotni konkurs drużynowy (g. 16:15, źródło: IMGW):

Prognoza pogody na sobotę 16 stycznia w Zakopanem IMGW

Prognoza pogody na niedzielny konkurs indywidualny (g. 16:00, źródło: IMGW):

Prognoza pogody na niedzielę 17 stycznia w Zakopanem IMGW