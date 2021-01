Niebezpieczne prognozy przed PŚ w skokach w Zakopanem! Organizatorzy apelują do kibiców

Zobacz wideo "Kamil Stoch ruszył w pogoń za trzecią w karierze Kryształową Kulą"

Zakopane będzie gościć najlepszych skoczków świata już w najbliższy weekend (15.01 - 17.01). Na Wielkiej Krokwi zostaną rozegrane dwa konkursy: drużynowy i indywidualny, a wszystko wskazuje na to, że rywalizacja odbędzie się w bardzo trudnych warunkach.

Podczas weekendu z Pucharem Świata w Zakopanem temperatura może spaść do nawet minus 16 stopni Celsjusza. Zapowiadane są również opady śniegu, a także wiatr w porywach do 5 m/s. Najgorzej pod tym względem ma być w piątek, kiedy na Wielkiej Krokwi mają odbyć się kwalifikacje. W sobotę i niedzielę wiatr ma wiać z mniejszą siłą, ale wciąż może osiągać od 3 do 4 m/s.

Prognoza pogody na weekend Pucharu Świata w Zakopanem (za yr.no):

Prognoza pogody na PŚ w Zakopanem yr.no/screen

Organizatorzy PŚ w Zakopanem apelują do kibiców

Z powodu pandemii koronawirusa zawody w Zakopanem odbędą się bez kibiców. Górskie miejscowości przeżywają jednak prawdziwe oblężenie i dlatego organizatorzy już teraz apelują do kibiców, którzy chcą dopingować biało-czerwonych spoza terenu skoczni, o pozostanie w domach. - Apelujemy do osób, które chciałyby się wybrać na zbliżające się konkursy, by kibicować z ulicy, żeby jednak wybrały transmisję w telewizji. Tak będzie bezpieczniej i łatwiej - mówi Wojciech Gumny, wiceprezes Polskiego Związku Narciarskiego, cytowany przez Onet.

Przypomnijmy, że Polacy wystąpią w Zakopanem w następującym składzie: Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Andrzej Stękała, Jakub Wolny, Paweł Wąsek oraz Klemens Murańka. Michal Doleżal nie powołał na PŚ w Zakopanem grupy krajowej, która będzie walczyć o punkty Pucharu Kontynentalnego w Innsbrucku.

A dokładny plan zawodów w Zakopanem prezentuje się następująco:

Piątek 15 stycznia:

11:00 - odprawa techniczna

15:45 - oficjalny trening

18:00 - kwalifikacje

Sobota 16 stycznia:

15:00 - seria próbna

16:15 - konkurs drużynowy

Niedziela 17 stycznia: