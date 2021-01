Krótki 'dialog' Żyły i Eisenbichlera hitem internetu. Słowa nie były potrzebne [WIDEO]

Zobacz wideo

Polak i Niemiec rywalizowali zaciekle o podium sobotnich zawodów. Ostatecznie w wygranym przez Kamila Stocha konkursie Żyła pokonał Eisenbichlera o 2,1 punktu i to on zajął trzecie miejsce. Ich "rozmowa" po tym konkursie zrobiła w internecie furorę. O co chodzi? Zobaczcie sami!

W niedzielę najlepszy Granerud

Dzień później Żyła nie spisał się już tak dobrze i zajął 16. pozycję. Eisenbichler z kolei ponownie miał pecha - tym razem do podium zabrakło mu zaledwie 2,6 punktu. Zawody wygrał Halvor Egner Granerud, który wyprzedził swojego rodaka Daniela Andre Tande i Austriaka Stefana Krafta. Najlepszy z Polaków, Dawid Kubacki, był szósty.

