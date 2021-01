Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów w skokach. Minimalne prowadzenie Polaków

Niedzielny konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Titisee-Neustadt nie był dla Polaków tak udany jak sobotni, w którym triumfował Kamil Stoch, a w pierwszej siódemce znalazło się aż czterech naszych reprezentantów. Dzięki temu Polacy odskoczyli Norwegom w klasyfikacji Pucharu Narodów na 142 punkty.

W niedzielę najlepszy z naszych zawodników był Dawid Kubacki, który zajął 6. miejsce. 9. był Jakub Wolny, 16. Pior Żyła, 17. Kamil Stoch, 21. Andrzej Stękała, 28. Aleksander Zniszczoł, a 30. Paweł Wąsek. W niedzielę w Titisee-Neustadt punktowali wszyscy nasi zawodnicy, którzy łącznie zdobyli 112 punktów.

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata w skokach. Granerud ucieka Stochowi

Dużo lepiej poszło Norwegom, którzy odrobili znaczną część strat do polskiej reprezentacji. Konkurs wygrał Halvor Egner Granerud, 2. był Daniel Andre Tande, 5. Marius Lindvik, 20. Robert Johansson. Norwegowie zdobyli łącznie 236 punktów do klasyfikacji Pucharu Narodów, odrabiając do nas aż 124 punkty. Obecnie tracą do nas już tylko 18 punktów. Trzecie miejsce zajmują Niemcy ze stratą 362 punktów.

Pierwsza piątka klasyfikacji Pucharu Narodów:

Polska, 2398 punktów Norwegia, 2380 punktów Niemcy, 2036 punktów Austria, 1463 punkty Słowenia, 1088 punktów

Kolejne zawody Pucharu Świata odbędą się już w kolejny weekend w Zakopanem.