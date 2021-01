Ekspert aż rzucił długopisem przed skokiem Graneruda. "Nie wierzyłem, że sobie poradzi"

Halvor Egner Granerud w sobotnim konkursie w Titisee-Neustadt zajął drugie miejsce. Norweg przegrał tylko z Kamilem Stochem, który odniósł swoje 39. zwycięstwo w karierze w zawodach Pucharu Świata. Ciekawą opinią o jego występie podzielił się ekspert telewizji NRK i były rekordzista w długości lotu narciarskiego, Johan Remen Evensen.

REKLAMA

Zobacz wideo "Kamil Stoch ruszył w pogoń za trzecią w karierze Kryształową Kulą"

Evensen aż rzucał długopisem, Stoeckl cieszył się stabilnością. Granerud drugi w Titisee-Neustadt

- Nie wierzyłem, że przy tak słabych warunkach, jakie miał Halvor, sobie poradzi. A on skoczył naprawdę dobrze - powiedział Evensen, który chwilę przed skokiem Graneruda z frustracji aż rzucił długopisem. - Po prostu nie ma szczęścia - stwierdził chwilę po tym, gdy okazało się, że Norweg był drugi i wyprzedził go tylko Kamil Stoch. Podobnego zdania był trener Norwegów, Alexander Stoeckl. - Jego wynik pokazuje, że nie stracił swojej formy, ale wręcz wiedział, jak wrócić do swoich najlepszych skoków. Jest stabilny i to mnie cieszy - mówił dla portalu "Nettavisen".

Granerud niedawno ledwo wiązał koniec z końcem. Teraz szaleje ze szczęścia i liczy miliony

Granerud: "W tym momencie świetnie jest być polskim skoczkiem"

- Oddałem dwa dobre skoki i jestem zadowolony ze swojego wyniku. A Polacy? W tym momencie świetnie jest być polskim skoczkiem. Tam jest dużo wzajemnego wsparcia od zawodników - Dawid Kubacki został ojcem, potem Klimek Murańka, a teraz jeszcze Kamil Stoch wygrał Turniej Czterech Skoczni - wskazał Halvor Egner Granerud w rozmowie z Kacprem Merkiem dla Eurosportu.

Stoch swoim rekordem zmusi Małysza do powrotu na skocznię? "W sumie to już wróciłem"

Drugi konkurs indywidualny w ramach zawodów Pucharu Świata w Titisee-Neustadt zaplanowano na niedzielę. Pierwsza seria rozpocznie się o godzinie 16:30. Relacja na żywo na Sport.pl.

Piotr Żyła oszalał ze szczęścia po konkursie. "Co tu się stało, to ja nie wiem"