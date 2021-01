Granerud niedawno ledwo wiązał koniec z końcem. Teraz szaleje ze szczęścia i liczy miliony

Granerud jeszcze kilka miesięcy temu miał spory kryzys w swojej karierze. Zawodnik nie potrafił się odnaleźć i potrafił nie awansować do zawodów Pucharu Świata. W sezonie 2019/2020 zdobył tylko osiem punktów. Wziął udział jedynie w konkursach w Rasnovie (31. i 23. miejsce) oraz w Oslo i Trondheim podczas Raw Air (brak awansu do pierwszej serii).

Jeszcze kilka miesięcy temu zarabiał kilka tysięcy koron. Teraz lider Pucharu Świata jest milionerem

Zarobił wtedy 800 franków szwajcarskich. Teraz gdy jest liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i pięciokrotnie wygrywał zawody najwyższej rangi FIS, jest także najlepiej zarabiającym wśród skoczków. Łącznie uzbierał już 95 700 franków szwajcarskich, co daje około 908 tysięcy norweskich koron. Jeśli dodamy do tego premię za medale z mistrzostw świata w lotach narciarskich, to kwota przekroczyłaby już milion norweskich koron (około 450 tysięcy złotych).

24-latek stokrotnie powiększył swoje zarobki i jest z tego zadowolony, zwłaszcza że w Norwegii zawodnicy nie zarabiają dużo na obecności w kadrach, pomagają im głównie mniejsi sponsorzy. - W jeden sezon z dość trudnej sytuacji przeszedłem do komfortowego zarządzania swoimi finansami. Już gdy miałem 300-400 tysięcy koron to byłem pewny, że spokojnie dam radę zapewnić sobie kolejny rok funkcjonowania jako skoczek narciarski. Teraz czuję się, jakbym miał środki, żeby być nim przez trzy kolejne lata - mówił Granerud cytowany przez portal nettavisen.no.

Granerud pewny siebie. "Szybko zrobi się z tego kolejny milion koron"

- Jeśli będę skakał tak, jak teraz, szybko zrobi się z tego kolejny milion koron. A jak wydam te pieniądze? Nie jestem rozrzutny, będę oszczędzał. Ale jeszcze przed sezonem obiecałem sobie, że jeśli wygram choćby jeden konkurs, to gdy wrócę do Trondheim w marcu, zjem kolację w restauracji z gwiazdką Michelin - stwierdził Halvor Egner Granerud.

Norweg ma 848 punktów i już tylko 240-punktową przewagę w klasyfikacji generalnej PŚ nad będącym w świetnej formie i obecnie trzecim Kamilem Stochem. Rozdziela ich Niemiec Markus Eisenbichler (634 punkty). Niedzielny konkurs w Titisee-Neustadt zaplanowano na godzinę 16:30. Relacja na żywo na Sport.pl.