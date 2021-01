Piotr Żyła oszalał ze szczęścia po konkursie. "Co tu się stało, to ja nie wiem"

Polacy zdominowali zawody w Titisee-Neustadt. Aż czterech biało-czerwonych reprezentantów znalazło się w najlepszej siódemce konkursu. Zawody Kamil Stoch, drugi był Halvor Egner Granerud. Na podium znalazł się także Piotr Żyła.

- Co tu się stało, to ja nie wiem. Dwa razy skoczyłem nie wiadomo jak i na podium. A jak dobrze frunę, to na 19. miejsce, he he. Żartuję, fajnie się skoncentrowałem, udało mi się zebrać siły na dwa skoki. Ale w tym drugim skoku jeszcze rezerwy były - powiedział Żyła na antenie Eurosportu. I dodał: - Szkoda Dawida Kubackiego [z pierwszego miejsca spadł na siódmą lokatę], ale ja jestem bardzo zadowolony. Magicznie było.

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata w skokach. Kamil Stoch odrabia straty!

Po sobotniej wygranej w Titisee-Neustadt Kamil Stoch odrobił kolejne punkty do lidera Pucharu Świata - Halvora Egnera Graneruda. W czołówce klasyfikacji generalnej miejscami zamienili się Piotr Żyła z Dawidem Kubackim.

Klasyfikacja:

1. Halvor Egner Granerud (Norwegia) - 848 pkt.

2. Markus Eisenbichler (Niemcy) - 634

3. Kamil Stoch (Polska) - 608

4. Piotr Żyła (Polska) - 454

5. Dawid Kubacki (Polska) - 433

6. Anze Lanisek (Słowenia) - 350

7. Karl Geiger (Niemcy) - 361

8. Robert Johansson (Norwegia) - 324

9. Yukiya Sato (Japonia) - 281

10. Daniel Huber (Austria) - 260

