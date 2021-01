Niemcy prawie 20 lat czekają na wygraną w TCS. "Trudny okres przed Horngacherem"

- Gdy Stefan Horngacher przychodził do reprezentacji Niemiec to wszyscy eksperci, byli zawodnicy twierdzili, że jego celem numerem jeden. Że powinien im to dać skoro to samo robił z Polakami - mówi dziennikarz Sport.pl, Piotr Majchrzak. Tymczasem trwa drugi sezon pracy Horngachera z tą kadrą i nic w sprawie zdobycia Złotego Orła się nie zmieniło.

Hannawald rzucił klątwę. Niemcy od 2002 roku bez zwycięstwa w TCS

Ostatnim niemieckim skoczkiem, który zaznał smaku zwycięstwa w Turnieju Czterech Skoczni, był Sven Hannawald. Zrobił to w jubileuszowej, 50. edycji imprezy i stał się pierwszym zawodnikiem, który wygrał wszystkie cztery konkursy. Tak rzucił na swoich rodaków klątwę.

Od tego momentu Niemcy siedmiokrotnie stawali na podium klasyfikacji generalnej TCS, ale ani razu nie udało im się wygrać Turnieju. W 69. edycji drugi był Karl Geiger.

"Horngacher będzie miał ciężki czas"

- Myślę, że Stefan Horngacher będzie miał teraz ciężki czas. Bo wszyscy będą się zastanawiać, dlaczego wyniki w tym sezonie faktycznie były dość słabe. W czołówce znalazł się tylko drugi Karl Geiger. Reszta zawiodła - dodał Majchrzak.

