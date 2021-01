"Pieluchowe poszło się paść". Piotr Żyła o zwycięstwie Graneruda w prologu

Przed ostatnim skokiem prologu w Titisee-Neustadt rozgrywanego zamiast kwalifikacji na prowadzeniu pozostawał Dawid Kubacki. W walce o trzy tysiące franków szwajcarskich, które było nagrodą dla zwycięzcy rywalizacji, pozostał on i lider Pucharu Świata, Halvor Egner Granerud.

Żyła o Kubackim: "Przydałyby mu się teraz te trzy tysiące"

Niestety Norweg skoczył 140 metrów, czyli o metr dalej niż Kubacki i to on zwyciężył w prologu. Zabawnie na tę sytuację zareagował Piotr Żyła, który akurat rozmawiał z dziennikarzem Eurosportu, Kacprem Merkiem. - Ajjj... No i pieluchowe poszło się paść! Jutro se odkujemy! - skomentował.

"Jutro full gaz"

Pieluchowe, bo Kubackiemu niedawno urodziła się córka Zuzanna. - No przydałyby mu się teraz na pewno te trzy tysiące - śmiał się Żyła. A co sądzi o swoich piątkowych skokach? - Dzisiaj nawet kwalifikacji nie było, to było takie sobie skakanie. Jutro full gaz - stwierdził Polak.

Następna szansa dla Kubackiego na "pieluchowe" już w sobotę. Premia za podium czy zwycięstwo w Titisee-Neustadt na pewno starczyłyby na zakupy przed powrotem do Polski na PŚ w Zakopanem. Pierwszą serię konkursową na Hochfirstchanze zaplanowano na godzinę 16:00, a o godzinę wcześniej rozpocznie się seria próbna. Dzień później odbędzie się jeszcze jeden konkurs indywidualny, ale przed nim ponownie ze względu na zbyt małą liczbę zawodników nie zaplanowano kwalifikacji, a jedynie serię próbną. Relacje na żywo na Sport.pl.

Granerud wygrywa prolog w Titisee-Neustadt! Świetne skoki Polaków. Kubacki drugi