Zaskakujący problem Kamila Stocha w Titisee-Neustadt. "Miałem trudności"

2., 3., 7. - te miejsca w piątek zajmował Kamil Stoch. Najdalej skoczył w drugim treningu - 138 metrów. W prologu, w którym zawodnicy walczyli nie o awans do konkursu (ten był zagwarantowany przez małą liczbę skoczków na liście startowej - 50), a o trzy tysiące franków szwajcarskich, uzyskał 133 metry i był siódmy.

Solidny dzień Stocha w Titisee-Nesutadt. "Warunki nam nie przeszkadzały"

- To był dobry dzień. Solidny, pracowity i z dobrym akcentem: warunkami, które nam dzisiaj nie przeszkadzały. To na pewno pomaga. A czy nie miałem takiej presji jak na Turnieju Czterech Skoczni? Trochę tak, ale wątpię, że ona nas w ogóle opuszcza. Dla mnie każdy dzień na skoczni sprawia, że mam do wykonania pewne zadania i tego pilnuję - wskazał Kamil Stoch dla Eurosportu po prologu.

Problemy sprawia rozbieg. "To dla mnie wyzwanie, które podejmuję"

Polak zdradził, że pierwszego dnia rywalizacji w Titisee-Neustadt miał pewne problemy na skoczni. - Ten rozbieg znowu jest inny. Różni się od tego w Bischofshofen, jest bardziej stromy i miałem tam trochę trudności, ale to dla mnie wyzwanie, które podejmuję. Te naturalne, a nie jak zazwyczaj sztuczne, plastikowe tory najazdowe może nie są idealnie równe, ale to taki powrót do przeszłości i starych czasów, gdy takie tory były wszędzie - opisywał Stoch.

Czy zwycięzcy 69. Turnieju Czterech Skoczni udało się trochę odpocząć po zawodach ze środy? - Zresetować głowę się udało, odpocząć nie. Ostatnie dwa tygodnie były dla nas bardzo intensywne, trzeba szukać świeżości - przyznał Kamil Stoch. A jak się odpręża? Czyta książkę Harlana Cobena. - "W głębi lasu" jeszcze nieskończone. Przeczytałem w czwartek jeden rozdział, ale nie zdążyłem jej zamknąć. W sumie cieszę się, że ta książka się jeszcze nie kończy i z drugiej strony nie dłuży - mówił.

Na sobotę w Titisee-Neustadt zaplanowano pierwszy konkurs indywidualny, który rozpocznie się o godzinie 16:00. Godzinę wcześniej ruszy seria próbna. W niedzielę skoczkowie zaprezentują się na Hochfirstschanze w jeszcze jednym konkursie indywidualnym. Relacje na żywo na Sport.pl.