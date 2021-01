Zmiana w programie skoków w Titisee-Neustadt. Pierwsze takie zawody PŚ od 2009

Kadra Michala Doleżala, która została powołana na zawody w Niemczech, różni się dwoma nazwiskami, od tej, która brała udział w 69. edycji TCS. Najsłabiej spisujących się w imprezie niemiecko-austriackiej, Macieja Kota i Klemensa Murańkę, zastąpili Paweł Wąsek i Jakub Wolny.

REKLAMA

Zobacz wideo

Stoch czy Małysz? Schmitt porównał Polaków do piłkarskich legend

Pierwszy zawody PŚ od 2009 roku na świecie bez kwalifikacji i pierwsze w Europie od Zakopanego w 2004 roku

W piątek 8 stycznia miały odbyć się kwalifikacje, ale zastąpi je prolog. To pierwsza od konkursu w Sapporo w 2009 roku sytuacja, że ze względu na zbyt małą liczbę zawodników nie dojdzie do kwalifikacji. Wtedy na starcie stanęło jedynie 40 skoczków. FIS oficjalnie zmienił protokół z dwóch serii treningowych na trzy w ciągu całego weekendu PŚ w Titisee-Neustadt. To o tyle ważne, że nawet jeśli któryś z zawodników zostałby zdyskwalifikowany, to i tak będzie dopuszczony do sobotniego konkursu.

Przed rokiem podczas PŚ Titisee-Neustadt obsada liczyła tylko 51 skoczków, teraz będzie o jednego mniej. Ostatnim konkursem bez kwalifikacji w Europie ze względu na zbyt małą liczbę zawodników, były zawody w Zakopanem 18 stycznia 2004 roku. Na starcie stanęło również 50 skoczków.

Trener Norwegów przeszarżował w TCS. "Będziemy to widzieć częściej. To ekscytujące"

Gdzie i kiedy PŚ w Titisee-Neustadt? [Transmisja TV, stream online]

Nowy harmonogram zawodów wygląda następująco. 8 stycznia 50 skoczków weźmie udział w prologu. Najlepszy jego skoczek wygra 3 tys. franków szwajcarskich. Transmisja tylko w Eurosporcie 1 o godz. 16:15. Wcześniej odbędzie się pierwsza seria treningowa o godz. 14:15.

Sobotni konkurs rozpocznie się o 16:00, a godzinę wcześniej wystartuje seria próbna. Natomiast w niedzielę początek serii próbnej o 15:00, a następnie drugi konkurs o 16:30. Transmisje z konkursów przeprowadzą TVP 1, Eurosport 1 i TVP Sport. Zawody będzie można również obejrzeć w aplikacji mobilnej TVP Sport i w aplikacji Eurosport Player po wykupieniu abonamentu.

Nowy harmonogram zawodów w Titisee-Neustadt:

Piątek, 08.01.2021

14:15 Oficjalny trening

16:15 Prolog

Sobota, 09.01.2021

15:00 Seria próbna

16:00 Pierwsza seria konkursowa

Niedziela, 10.01.2021

15:00 Seria próbna

16:30 Pierwsza seria konkursowa

Jak wygląda klasyfikacja generalna Pucharu Świata?

Kamil Stoch po wygranej w Bischofshofen zdobył kolejne 100 punktów, łącznie ma ich 508 i odrobił niemal 80 pkt. Graneruda (768 punktów). Trzykrotny mistrz olimpijski utrzymał swoją trzecią pozycję, a do lidera traci obecnie 260 punktów. Tuż za nim sklasyfikowani są Dawid Kubacki (397) i Piotr Żyła (394), a drugą lokatę zajmuje niezmiennie Markus Eisenbichler (584).

Czołówka klasyfikacji generalnej PŚ: