Trener Norwegów przeszarżował w TCS. "Będziemy to widzieć częściej. To ekscytujące"

Przed konkursem w Bischofshofen Granerud tracił do Stocha w klasyfikacji generalnej TCS 20,6 punktu. W takiej sytuacji, żeby spróbować zaatakować pozycję lidera 69. Turnieju Czterech Skoczni Kamila Stocha, Norweg musiał obniżyć sobie belkę. Poprosił o to trener Alexander Stoeckl, ale się przeliczył. Granerud skoczył za blisko i stracił do Kamila Stocha kolejne 15,1 punktu.

REKLAMA

Zobacz wideo Niemcy prawie 20 lat czekają na wygraną w TCS. "Trudny okres przed Horngacherem"

Stoeckl przeszarżował z obniżoną belką w Bischofshofen. Ale spodziewa się więcej taktycznych gierek

Norweg uzyskał 133 metry, a wymagana do zdobycia punktów za obniżony rozbieg był skok o półtora metra dłuższy. - Kiedy poziom rywalizacji jest wysoki i wszyscy skaczą równo, czasem opłaca się zejść o belkę lub dwie w dół. Coraz więcej trenerów i zawodników to zauważa, a potem próbuje tak dojść do zwycięstwa niż skończyć na drugim czy trzecim miejscu - stwierdził Stoeckl po zakończeniu 69. TCS cytowany przez portal "nettavisen.no".

Stoch czy Małysz? Schmitt porównał Polaków do piłkarskich legend

Granerudowi ostatecznie się to nie opłaciło i skoczek wypadł z podium klasyfikacji generalnej Turnieju, ale jego trener nie zaprzecza, że dalej będzie próbował tak zyskiwać dodatkowe punkty. - Próbowaliśmy tego wariantu już wielokrotnie, inne nacje też. Wydaje mi się, że będziemy to widzieć częściej. To ekscytujące, a dla nas trenerów czasem bardzo śmieszne - mówił Stoeckl. - To nie takie proste. Wiesz, że szanse to zawsze 50 na 50. I trudno porównywać jedną sytuację do drugiej, one zawsze są inne - dodał.

Kontrowersyjne słowa byłego szkoleniowca Polaków. "Doleżal to nie jest wybitny trener"

"Zdarza się, że jury pozostaje przy danej belce, a my wiemy, że zawodnik może skoczyć za daleko. Wtedy robimy to z obawy o jego zdrowie"

- To wymagające. Sprawia radość, kiedy ci się uda, ale raczej nie uśmiechasz się, gdy zrozumiesz, że zawiodłeś. Ale co ciekawe, presja pojawia się zarówno, gdy ty się na to decydujesz, jak i gdy obserwujesz innych. Możecie myśleć, że to tylko kwestia gierek taktycznych, żeby nałożyć tę presję na innych, ale zawsze trzeba patrzeć na bezpieczeństwo. Jednak czasem zdarza się, że jury pozostaje przy danej belce, a my wiemy, że zawodnik może skoczyć za daleko. I wtedy robimy to z obawy o jego zdrowie, a nie dla punktów. Ale zazwyczaj to po prostu forma rywalizacji - wytłumaczył Alexander Stoeckl.

"Thomas przywiózł Orła, ale auta nie oddał." Stoch opublikował post po wygraniu TCS!