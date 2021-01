Kamil Stoch drugim najstarszym zwycięzcą TCS w historii

Kamil Stoch w kapitalnym stylu wygrał drugi konkurs TCS z rzędu i wygrał 69. Turniej Czterech Skoczni. W ostatnich dniach wydaje się być nie do powstrzymania. Polak w czasie 69. Turnieju Czterech Skoczni rozkręcał się z każdym kolejnym konkursem. Choć jeszcze w Oberstdorfie i Ga-Pa skoki Stocha nie były idealne, to już wtedy czuć było, że u Polaka zbliża się wielka forma. I ta wybuchła w Innsbrucku, gdzie Stoch popisał się dwoma znakomitymi skokami, a konkurs w Bischofshofen był koncertem Polaka. 139 i 140 metrów, to odległości Stocha w ostatnim konkursie TCS. Jakby tego było mało, skoczek obejrzał także dwie noty po 20 pkt!

Stoch drugim najstarszym zwycięzcą TCS

Stoch przyzwyczaił nas do tego, że bije rekordy długowieczności i teraz dzięki wygranej w 69. Turnieju Czterech Skoczni stał się drugim najstarszym zawodnikiem, który tego dokonał. Najstarszym zwycięzcą TCS jest Sepp Bradl, który wygrywał turniej, mając 35 lat i 3 dni. Kamil Stoch wskoczył już na drugie miejsce, bo wygrana przytrafiła mu się w wieku 33 lat i 226 dni. Trzeci w tej klasyfikacji jest Jens Weissflog, który wygrywał TCS, mając 31 lat, 5 miesięcy i16 dni.

Stoch czwarty w klasyfikacji wszechczasów Turnieju Czterech Skoczni!

Zwycięstwo sprawia, że Kamil Stoch zrównał się w klasyfikacji wszechczasów Turnieju Czterech Skoczni z Helmutem Recknagelem (obaj mają po 3 zwycięstwa w TCS) na czwartej pozycji. Przed nim już tylko Janne Ahonen (5 zwycięstw, 3 drugie miejsca, 2 trzecie pozycje), Jens Weissflog (4 zwycięstwa, 4 drugie miejsca, 1 trzecia pozycja) i Bjoern Wirkola (3 zwycięstwa, 2 drugie miejsca i 1 trzecia pozycja).

