Tak wygląda klasyfikacja generalna PŚ! Kamil Stoch ruszył w pogoń

Kamil Stoch po wygranej w Bischofshofen zdobył kolejne 100 punktów, łącznie ma ich 508 i odrobił aż 80 do 13. w tym konkursie Graneruda (768 punktów). Trzykrotny mistrz olimpijski utrzymał swoją trzecią pozycję, a do lidera traci obecnie 260 punktów. Tuż za nim sklasyfikowani są Dawid Kubacki (397) i Piotr Żyła (394), a drugą lokatę zajmuje niezmiennie Markus Eisenbichler (584).

Kamil Stoch odrobił 100 pkt do Eisenbichlera i 78 pkt do Graneruda

Eisenbichler niespodziewanie nie awansował do drugiej serii konkursu w Bischofshofen, dlatego Stoch odrobił do niego aż 100 pkt! W tej chwili Polak traci do niego 76 pkt, a do prowadzącego Graneruda 260 pkt. Norweg zajął w środę dopiero 12. miejsce, dlatego Stoch odrobił do niego aż 78 pkt.

Jedyne zmiany w pierwszej "10", to awans Karla Geigera na szóstą pozycję, ponad Anże Laniska, a także dołączenie Mariusa Lindvika do 10. Daniela Hubera. Kolejne zawody Pucharu Świata już w najbliższy weekend w niemieckim Titisee-Neustadt.

Tak wygląda czołówka klasyfikacji generalnej PŚ: