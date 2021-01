Granerud zagrał va banque i przeszarżował! Nieudany manewr w pogoni za Stochem

Granerud przed konkursem w Bischofshofen miał stratę 20,6 punktu do Kamila Stocha i wiadomo było, że wyprzedzenie Polaka mogłoby mu przynieść tylko coś nietypowego - niepowodzenie zawodnika kadry Michala Doleżala, albo jego znakomity skok.

Wraz z Alexandrem Stoecklem zdecydowali się na zagranie va banque - obniżyli belkę z 11. na 10. specjalnie na skok Graneruda, ale Norwegowi nie udało się uzyskać odległości, która dawałaby mu możliwość zdobycia dodatkowych punktów przyznawanych za niższą belkę w stosunku do innych zawodników.

To zasada osiągnięcia 95% rozmiaru skoczni. Ten w Bischofshofen jest usytuowany na 142. metrze, a Granerud skoczył tylko 132 metry, czyli o metr za blisko, żeby punkty zostały dodane do jego noty. W ten sposób po pierwszej serii w Bischofshofen traci już 36,7 punktu do Stocha.

Taki manewr Stoeckl i Granerud chcieli już wykonać podczas mistrzostw świata w lotach narciarskich w Planicy, ale w drugiej serii tamtych zawodów powstał tak ogromny chaos, że nikt nie był w stanie zrozumieć, że austriacki trener chciał obniżenia rozbiegu - belka najpierw pojechała do góry, potem wróciła do pierwotnego numeru, a następnie trzeba było wyczyścić najazd, w którym znalazły się grudki lodu. Później tym samym zagraniem odebrał złoty medal w konkursie drużynowym Niemcom. Wtedy to Karl Geiger, skacząc z niższej belki, uzyskał odległość poniżej 95% HS.

"Demonstracja siły Stocha" - tak skok na 139 metrów, który dał powiększeni przewagi i miejsca lidera w konkursie dla Polaka, komentował norweski portal "Nettavisen". Stoch jest już o krok od trzeciego zwycięstwa w klasyfikacji generalnej Turnieju Czterech Skoczni w karierze. Wcześniej dokonywał tego w sezonach 2016/2017 i 2017/2018.