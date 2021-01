Gdzie i kiedy oglądać decydujące skoki w Turnieju Czterech Skoczni? Transmisja TV, stream online

Sytuacja przed ostatnim konkursem jest jasna. Kamil Stoch i Dawid Kubacki mają największe szanse na zwycięstwo w 69. Turnieju Czterech Skoczni. Polacy mają sporą przewagę nad rywalami, ale muszą uważać. - Kamil Stoch, tak samo jak Dawid Kubacki, umie skakać w Bischofshofen. Wygra. Pokazał już, że w tym roku jest tu szefem - mówi o Stochu Stefan Horngacher i to właśnie w Polaku upatruje głównego faworyta.

Stoch i Kubacki faworytami. Granerud skoczył najdalej w kwalifikacjach, ale był trzeci

To właśnie Stoch wygrał wtorkowe kwalifikacje i w pierwszej serii konkursowej będzie startował jako ostatni. Polak skoczył 138 metrów i choć Halvor Egner Granerud z Norwegii, który zapowiada wielką walkę z Polakiem, lądował o 2,5 metra dalej, to zajął tylko trzecie miejsce.

Jak wyglądają pary Polaków na pierwszą serię konkursową w Bischofshofen?

26. Andrzej Stękała - 25. Karl Geiger (Niemcy)

- 25. Karl Geiger (Niemcy) 28. Piotr Żyła - 23. Thomas Lackner (Austria)

- 23. Thomas Lackner (Austria) 33. Domen Prevc (Słowenia) - 18. Aleksander Zniszczoł

42. Klemens Murańka - 9. Yukiya Sato (Japonia)

- 9. Yukiya Sato (Japonia) 45. Maciej Kot - 6. Dawid Kubacki

50. Matthew Soukup (Kanada) - 1. Kamil Stoch

Romoeren o walce Polaków z Granerudem: Nawet gdybym tak myślał, nie powiedziałbym tego głośno

Na pytanie, co Polacy muszą zrobić, żeby wygrać w Bischofshofen i utrzymać swoje pozycje w klasyfikacji generalnej 69. Turnieju Czterech Skoczni odpowiedział dla Sport.pl, były trener Stocha i Kubackiego, a obecnie szkoleniowiec polskiej kadry młodzieżowej, Zbigniew Klimowski. - Najważniejsze to, żeby skakali swoje i bawili się tymi skokami, a widać, że są rozluźnieni. Nawet ten ostatni skok Kamila, o którym mówił, że "leciał w powietrzu i się śmiał" - to wskazuje, że jest w świetnej formie i skakanie sprawia mu przyjemność. To wszystko funkcjonuje, bo zawodnik nie jest usztywniony. Tak jest zarówno u Kamila, jak i Dawida - mówił Klimowski.

Główna impreza dopiero przed polskimi skoczkami. "To będzie najważniejsze"

Gdzie i o której obejrzeć konkurs w Bischofshofen?

Przypomnijmy, że po trzech konkursach Turnieju Czterech Skoczni liderem klasyfikacji niemiecko-austriackiego turnieju jest Kamil Stoch. Polak, który już dwukrotnie wygrywał całą imprezę (w 2017 i 2018 roku), ma 15,2 punktu przewagi nad Dawidem Kubackim, 20,6 nad Halvorem Egnerem Granerudem i 24,7 nad Karlem Geigerem.

Halvor Egner Granerud znów narzeka w norweskich mediach. Już znalazł wymówkę

Seria próbna przed konkursem rozpocznie się o godzinie 15:30, a o 16:45 zaplanowano początek pierwszej serii decydujących zawodów. Te będą transmitowane na antenie TVP1, TVP Sport, Eurosportu 1 oraz w aplikacji eurosportplayer.com. Relację na żywo będziecie mogli też śledzić w Sport.pl oraz aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.