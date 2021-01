Kamil Stoch deklasuje rywali dzięki zmianie wprowadzonej przed TCS. Piorunujący efekt

Kamil Stoch w ostatnich dniach wydaje się być nie do powstrzymania. Polak w czasie 69. Turnieju Czterech Skoczni rozkręcał się z każdym kolejnym konkursem. Choć jeszcze w Oberstdorfie i Ga-Pa skoki Stocha nie były idealne, to już wtedy czuć było, że u Polaka zbliża się wielka forma. I ta wybuchła w Innsbrucku, gdzie Stoch popisał się dwoma znakomitymi skokami, a konkurs w Bischofshofen był koncertem Polaka. 139 i 140 metrów, to odległości Stocha w ostatnim konkursie TCS. Jakby tego było mało, skoczek obejrzał także dwie noty po 20 pkt!

Stoch zmienił jedną rzecz po średnim początku sezonu

Na początku tego sezonu Kamil Stoch zachwycał w treningach i kwalifikacjach, ale gdy przychodziło do konkursów, to nagle pojawiał się stres i wracały stare demony. Błędy, z którymi Stoch zmaga się praktycznie co roku, do momentu aż wszystko nie zagra mu w skoku idealnie. Okazuje się, że tym razem niezwykle pomocne były drobne wskazówki Michała Doleżala, który zaledwie kilkoma słowami pomógł Stochowi wejść na najwyższy poziom. Chodzi o drobną zmianę w pozycji najazdowej, a właściwie element układania się w tej pozycji. - W Engelbergu zmieniliśmy schodzenie do pozycji najazdowej. Wygląda to bardziej stabilnie i Kamil chyba też czuje się bardziej komfortowo - mówił Michał Doleżal w rozmowie z TVP Sport.

- Tak, to jest właściwie niuans, nad tym się pracuje cały czas. U nas zajmuje się tym głównie Michał Doleżal, który jako główny trener cały czas to obserwuje. No i czasem jest potrzebna jakaś drobna korekta, właśnie ten niuans, by zawodnik zaczął czuć na progu nic innego. Wiadomo, że nie chcemy zdradzać, co to dokładnie jest i na czym polega, by nie ułatwiać pracy rywalom. Ale jak wida, to zauważacie, to mogę przyznać, że zmiana jest (śmiech) - mówi w rozmowie ze Sport.pl Grzegorz Sobczyk, asystent Doleżala.

Efekt jest jednak piorunujący, bo od zawodów w Engelbergu Kamil Stoch skacze coraz lepiej. W konkursowych seriach zajmował kolejno: 2., 3., 5., 11., 4., 2., 3., 11., 2., 1. miejsca. To bardzo dobre lokaty, a w TCS w ocenianej serii tylko raz wypadł z czołowej dziesiątki i miało to miejsce w drugiej serii w Ga-Pa. Było też związane z lepszymi warunkami na początku finałowej serii. A i tak w całym konkursie Stoch zajął czwarte miejsce z niewielką stratą do trzeciego miejsca.

Złe ruszenie z belki. Już wtedy można zepsuć skok

Może brzmi to dziwnie, ale często o skoku narciarskim decyduje właśnie moment odepchnięcia się z belki. Jeśli skoczkowi coś nie wyjdzie lub źle ułoży się do pozycji najazdowej, to wówczas nie ma już właściwie możliwości na jakieś korekty, bo w bardzo niewygodnej i niestabilnej pozycji pędzi z prędkością 90km/h po torach najazdowych. U Stocha takie błędy od razu przekładały się również na nie najlepsze wyjście z progu, często też o uderzenie tyłów nart o siebie, co było doskonale słyszalne w transmisji telewizyjnej. To zawsze wytraca skoczka z równowagi w powietrzu, utrudnia płynne położenie się na nartach i jest jednoznaczne z wytraceniem prędkości w locie, co przekłada się z kolei na krótszy lot. Wpływa też na siłę i jakość "pchania", czyli ważnego elementu w odbiciu skokach.

Teraz dzięki nieco zmienionej pozycji najazdowej Stoch może komfortowo dojechać do progu. I nie musi wykonywać żadnych dodatkowych przyruchów. Jeszcze w czasie drugiego konkursu w Engelbergu Jan Szturc tłumaczył nam, że u Kamila tuż przed progiem pojawia się delikatne opadnięcie bioder w pozycji najazdowej. To sprawia, że odbicie nie jest tak płynne jak powinno być, bo zawodnik najpierw musi ustabilizować środek ciężkości, więc wykonuje malutkie przesunięcie do przodu, a dopiero potem następuje kluczowe pchanie - wstawanie z pozycji najazdowej. Ale z każdym kolejnym skokiem w TCS Stoch wykonywał to lepiej, aż w końcu w drugiej serii w Innsbrucku popisał się wręcz perfekcyjnym lotem.

W Planicy zaczęło się właśnie od belki

To właśnie złe ruszenie z belki sprawiło, że Stoch nie walczył o medal na niedawnych mistrzostwach świata w lotach w Planicy. Niestety, w pierwszym liczonym skoku wdarły się błędy, które skoczkowi były doskonale znane i pojawiają się w momencie większego stresu i napięcia wynikającego ze startu. Najważniejszym z nich, od którego ruszyła cała lawina, było złe ruszenie z belki startowej, o którym powiedział trener. - Wszystko zaczęło się już od złego ruszenia z belki. Potem wszystko się popsuło TVP Sport. I bardzo zła pozycja najazdowa od razu przełożyła się na prędkość na progu, bo tę Stoch miał fatalną. Wolniejszych od niego było tylko dwóch skoczków. Zaś w drugiej serii problemy zniknęły jak ręką odjął. Stoch na najeździe był aż 0,7 km/h szybszy niż w pierwszej serii i od razu poleciał ponad 15 metrów dalej! Dlaczego? Bo lepiej ruszył, od razu po puszczeniu z belki jego pozycja była ustabilizowana, przez co łatwiej było mu się odbić.