Halvor Egner Granerud zmienił zdanie. Nie ma wątpliwości, kto wygra Turniej Czterech Skoczni

Granerud znakomicie prezentował się we wtorkowych próbach na skoczni w Bischofschofen przed finałem Turnieju Czterech Skoczni, który będzie miał miejsce w środę. Norweski skoczek za każdym razem zajmował miejsce w pierwszej trójce, uzyskując 143 , (1. miejsce podczas I treningu), 137 m (2. miejsce w II treningu) i 140,5 m (3. miejsce) w kwalifikacjach, które zakończyły się wygrana Kamila Stocha.

Granerud typuje Stocha na zwycięzcę TCS. "Będę próbował"

Po ich zakończeniu Halvor Egner Granerud w rozmowie z TVP Sport wskazał, kto jest faworytem do wygrania 69. edycji całego Turnieju. - Mam nadzieję, że ja, ale będzie to Kamil Stoch. Tak długo jak jest nadzieja, będę próbował - przyznał Norweg.

Dzień wcześniej w rozmowie z norweskimi mediami Granerud wypowiadał się w zupełnie innym tonie. - Kamil jest tak niestabilny, że jeszcze mogę go dogonić. W równych warunkach w Bischofshofen mogę z nim wygrać o 10 punktów w każdej serii. On wcale nie skacze tak cholernie dobrze, ale ma dobre wyniki - mówił wtedy lider Pucharu Świata w skokach narciarskich. Później przepraszał, ale niesmak pozostał, co zauważają nawet norweskie media.

- Kamil Stoch to mój sportowy idol. Staram się na nim wzorować. Oglądałem sporo jego skoków na YouTube. Na mojej playliście posiadam kompilację jego prób, które oglądam regularnie od Raw Air 2018. Raz jeszcze przepraszam, Kamil jest jednym z najlepszych w historii - mówił Norweg w nagraniu przesłanym portalowi skijumping.pl.

"Hejt, który wylał się na Graneruda był niewspółmierny do tego, co powiedział"

- Granerud bardzo ładnie zachował się już po aferze, która wybuchła w polskich i zagranicznych mediach. Przeprosił i uznał Kamila Stocha za swojego wielkiego idola, zawodnika, którego chciałby naśladować. Myślę, że sprawa jest absolutnie zakończona, a hejt, który wylał się na Graneruda wydaje mi się, że był niewspółmierny do tego, co właściwie ten skoczek powiedział - mówi Piotr Majchrzak, dziennikarz Sport.pl.

Po trzech zawodach Turnieju Czterech skoczni liderem klasyfikacji niemiecko-austriackiego turnieju jest Kamil Stoch. Polak, który już dwukrotnie wygrywał całą imprezę (w 2017 i 2018 roku), ma 15,2 punktu przewagi nad Dawidem Kubackim, 20,6 nad Halvorem Egnerem Granerudem i 24,7 nad Karlem Geigerem. Ostatni, decydujący konkurs TCS zaplanowano na środę o godz. 16:45. Transmisja w Eurosporcie oraz w TVP 1. Relacja na żywo na Sport.pl