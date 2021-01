Kamil Stoch wygrał kwalifikacje w Bischofshofen! Komplet Polaków w konkursie

Polacy w komplecie przebrnęli kwalifikacje do ostatniego, czwartego konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Bischofschofen. Zakończyły się one zwycięstwem Kamila Stocha - 138 m. Polak wyprzedził o 0,6 punktu Roberta Johanssona i o 0,7 pkt Halvora Egnera Graneruda. Fatalny skok - 108 m - oddał Słoweniec Anze Lanisek, który nie zdołał awansować do środowego konkursu i był dopiero 52.

