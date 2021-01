Zaskakujące słowa Goldbergera o Stochu. "Nie można zapominać, dlaczego jest na czele"

Zobacz wideo

Kamil Stoch jest w wielkiej formie podczas Turnieju Czterech Skoczni. Na dwie serie przed zakończeniem rywalizacji jest liderem i ma aż 15,2 punktu przewagi nad Dawidem Kubackim, 20,6 nad Halvorem Egnerem Granerudem i 24,7 nad Karlem Geigerem. Bez dwóch zdań, Polak jest faworytem do zwycięstwa, co zresztą przyznaje też Stefan Horngacher. - Kamil Stoch, tak samo jak Dawid Kubacki, umie skakać w Bischofshofen. Wygra. Pokazał już, że w tym roku jest tu szefem - mówi szkoleniowiec Niemców.

Andreas Goldberger o Kamilu Stochu

Stoch broni się rewelacyjnymi skokami, w Innsbrucku znokautował rywali, ale Andreas Goldberger doszukuje się innej przyczyny tego, że Stoch jest liderem Turnieju Czterech Skoczni. - Jeśli wszystko pójdzie normalnie, to trudno będzie mu odebrać zwycięstwo. Nie można jednak zapominać, że jest na czele tylko dlatego, że wszyscy trenerzy zgodzili się na start Polaków w Oberstdorfie, po tym jak okazało się, że wynik testu Klemensa Murańki jest jednak negatywny - przyznał legendarny Austriak w "Kronen Zeitung". Ale co ważne, dodał też, że jest pod wrażeniem zwycięstwa Stocha na Bergisel. - W Innsbrucku skakał we własnej lidze. To szalone, co zrobił. To było niesamowite - ocenił.

Goldberger przyznał również, że obawia się najazdu polskich kibiców na Bischofshofen, bo chociaż zawody odbędą się bez udziału publiczności, to Austriak przewiduje, że Polacy i tak pojawią się w okolicach skoczni i będą wspierać biało-czerwonych.

Decydujący konkurs Turnieju Czterech Skoczni w Bischofshofen odbędzie się 6 stycznia o godz. 16:45. Dzień wcześniej odbędą się dwie serie próbne oraz kwalifikacje, które zaplanowano na 16:30. Relację na żywo będziecie mogli śledzić w Sport.pl oraz aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. A tak prezentuje się harmonogram na wtorek:

Godz. 13 - odprawa techniczna

Godz. 14:15 - początek serii próbnej

Godz. 16:30 - początek kwalifikacji w Bischofshofen

Kto jest teraz lepszy: Kamil Stoch czy Dawid Kubacki?

- Jednego dnia Kamil, a drugiego Dawid. Naprawdę nie wybiorę. Bo byłbym niesprawiedliwy.

Wierzę i chyba wierzy każdy, kto oglądał ostatnie konkursy - w Garmisch-Partenkirchen był popis Dawid, a w Innsbrucku popis Kamila.

- Tak, bo jednemu tamta skocznia pasowała bardziej, a drugiemu ta. Ale Kamil był tuż za podium w Ga-Pa, a Dawid na podium w Innsbrucku, czyli obaj się już w takiej formie, że wszędzie skoczą dobrze.

Nie mylę się, że Dawidowi bardziej niż Kamilowi pasuje skocznia w Bischofshofen?

- Zgadzam się. Dawid ma rekord tej skoczni i rok temu to tu załatwił sprawę zwycięstwa w Turnieju. Ale Kamil też tę skocznię lubi, już też na niej wygrywał i ogólnie w przeszłości pokazywał, że sobie z nią radzi. Czekamy więc ze spokojem i z dużymi nadziejami.

Więcej przeczytacie w wywiadzie Łukasza Jachimiaka z Michalem Doleżalem, trenerem polskich skoczków.