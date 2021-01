Horngacher wskazał zwycięzcę TCS. "Nie wyobrażam sobie, żeby nie wygrał"

15,2 punktu - tyle wynosi przewaga Kamila Stocha nad drugim Dawidem Kubackim w klasyfikacji generalnej po trzech konkursach Turnieju Czterech Skoczni. Stoch, który objął prowadzenie po kapitalnych zawodach w Innsbrucku, jest o krok od trzeciego zwycięstwa w TCS. Polak dokonywał tego wcześniej w 2018 i 2017 roku.

Stoch wyprzedza Kubackiego, który triumfował w poprzednim roku oraz Norwega Halvora Egnera Graneruda i Niemca Karla Geigera, którzy tracą do niego odpowiednio 20,6 oraz 24,7 punktu. Wszystko to sprawia, że Stoch wydaje się niemal murowanym faworytem do zwycięstwa w całym turnieju.

Horngacher: Stoch wygra Turniej Czterech Skoczni

Wątpliwości co do tego nie ma były trener polskich skoczków, obecnie szkoleniowiec Niemców, Stefan Horngacher. - Nie wyobrażam sobie, żeby Kamil nie wygrał turnieju. Zostawiłem im chyba odpowiednie know-how i pokazałem, jak wygrywać tę rywalizację - powiedział z uśmiechem Austriak, cytowany przez niemiecki Eurosport. Przypomnijmy, że to właśnie za kadencji Horngachera Stoch dwukrotnie wygrał TCS.

- Stoch to stuprocentowy profesjonalista, który nawet swoje życie prywatne podporządkował sportowi. Jego ciało jest w stu procentach zbudowanie pod skoki narciarskie, to idealny skoczek. Kamil, tak samo jak Kubacki, umie skakać w Bischofshofen. Wygra. Pokazał już, że w tym roku jest tu szefem - zakończył Horngacher.

We wtorek o godzinie 15:00 rozpocznie się oficjalny trening w Bischofshofen. Półtorej godziny później odbędą się kwalifikacje do konkursu głównego. Ten w środę o godzinie 16:45. Relacja na żywo na Sport.pl.