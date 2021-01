Wielki finał TCS w Bischofshofen! Gdzie i kiedy obejrzeć? [TRANSMISJA TV, stream online]

Po zawodach w Innsbrucku doszło do ogromnego przetasowania w klasyfikacji generalnej prestiżowego turnieju. Trzeci konkurs TCS wygrał we wspaniałym stylu Kamil Stoch, dzięki czemu awansował na pozycję lidera. Awans zanotował również Dawid Kubacki, który obecnie jest drugi w generalce! Na trzecie miejsce spadł Halvor Egner Granerud, który przy niekorzystnych warunkach skoczył w I serii zaledwie 116,5 metra. W drugiej próbie Norweg zdecydowanie się poprawił, ale wystarczyło to tylko do zajęcia 15. miejsca w Innsbrucku. Słabo wypadł również Karl Geiger, który ukończył rywalizację na 16. pozycji.

Doskonała dyspozycja polskich skoczków znalazła uznanie w oczach legendarnego trenera Austriaków, Alexandra Pointnera, który w swojej kolumnie, publikowanej na łamach "Tiroler Tageszeitung", podkreślił siłę "polskiej falangi". - Co za wielka siła w polskiej drużynie, która wyraźnie zdominowała rywalizację na skoczni w Innsbrucku. Tylko jeden Słoweniec był w stanie przebić się przez polską falangę: pozycja na podium Anze Laniska była spodziewana od jakiegoś czasu - napisał Pointner.

W klasyfikacji 69. edycji Turnieju Czterech Skoczni liderem jest Kamil Stoch, który ma 15,2 punktu przewagi nad Dawidem Kubackim i aż 20,6 punktu przewagi nad Halvorem Egnerem Granerudem. W pierwszej dziesiątce w sumie jest aż czterech Polaków. Oprócz Stocha i Kubackiego również Piotr Żyła i Andrzej Stękała.

Oficjalny trening został zaplanowany na godz. 15:00, kwalifikacje na godz 16:30 we wtorek 5 stycznia. Relacja z kwalifikacji będzie dostępna tylko za pośrednictwem aplikacji Eurosport Player po wykupieniu pakietu oraz na antenie stacji Eurosport 1. Weźmie w nich udział siedmiu reprezentantów Polski - Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Andrzej Stękała, Klemens Murańka, Aleksander Zniszczoł i Maciej Kot.

Ostatni konkurs już w środę od 16:45 na skoczni w Bischofshofen. Poprzedzi ją seria próbna o godz.15:30. Transmisję z czwartego konkursu TCS przeprowadzą stacje TVP 1 i TVP Sport i Eurosport. Darmowy stream będzie również dostępny na stronie sport.tvp.pl i w aplikacji mobilnej TVP Sport już od godz. 15:45. Relacje również na Sport.pl.