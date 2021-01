Schlierenzauer jest skoczkiem, który ma najwięcej wygranych konkursów Pucharu Świata w historii - 53, ale ostatnie zwycięstwo odniósł sześć lat temu. 30-latek stara się wrócić do dobrej formy, jednak słabe wyniki sprawiają, że spada na niego coraz większa krytyka. Niektóre osoby doradzają mu zakończenie kariery.

REKLAMA

Zobacz wideo "Stoch przegrał z własnymi oczekiwaniami, Stękała może dać nam dużo radości"

Norwegowie znaleźli klucz porażki Graneruda! Nowe światło na fatalny występ w Innsbrucku

Mocny komentarz Pointnera o Schlierenzauerze: "Pozostawił dużo spalonej ziemi"

Suchej nitki na Schlierenzauerze nie pozostawił jego były trener z austriackiej kadry w latach 2004-2014, Alexander Pointner. - Schlierenzauer pozostawił wiele spalonej ziemi w trakcie swojej udanej kariery. Przyczyn zapaści swojej formy szukał głównie na zewnątrz. Teraz nie pozostaje mu nic innego, jak tylko zajrzeć do środka - napisał Pointner w felietonie dla "Tiroler Tageszeitung".

- Dla Schlierenzauera wynik jego wewnętrznego badania jest jasny. Jego celem i mówię to całkowicie bez ironii, jest powrót na szczyt. Po prostu skacze, bo chce - zakończył były trener Austrii, który odniósł się w ten sposób do wypowiedzi Schlierenzauera, który przyznał wcześniej, że od konkursu w Innsbrucku będzie to dla niego "nowy początek". Austriak w trzecim konkursu TCS odpadł w I serii w parze KO z Rosjaninem Michaiłem Nazarowem po skoku na odległość 123,5 m i ostatecznie został sklasyfikowany na 32. miejscu.

Schlierenzauer ma wiele medali, ale od ponad sześciu lat nie potrafi wrócić na wysoki poziom

Schlierenzauer swoje pierwsze zwycięstwo w PŚ odniósł w 2006 roku, gdy miał zaledwie 16 lat. Na jego koncie jest wiele medali m.in. sześć złotych medali MŚ biorąc pod uwagę drużynę i indywidualne starty, drużynowe mistrzostwo olimpijskie z Vancouver i dwa medale brązowe wywalczone w konkursach indywidualnych na normalnej i dużej skoczni czy też czterokrotny tytuł mistrza świata w lotach narciarskich - jedno złoto indywidualnie z Oberstdorfu 2008 i złote medale w drużynie z Oberstdorfu 2008, Planicy 2010 i Vikersund 2012.

Horngacher i Niemcy oszołomieni Stochem. "Zrobił to bez żadnej litości"

W 2016 roku austriacki skoczek zerwał więzadło krzyżowe i miał problemy zdrowotne. Później zdecydował się zawiesić karierę, którą wznowił w 2018 roku. Od czasu, jak wygrał ostatni konkurs PŚ, cały czas ma olbrzymie problemy z ustabilizowaniem swojej formy. Jak wyliczył dziennikarz Sport.pl Łukasz Jachimiak, Schlierenzauer od czasu wygranej ponad sześć lat temu w PŚ wziął udział w 86 konkursach i kończył zawody zaledwie 15 razy w czołowej dziesiątce, a aż 26 razy znajdował się poza najlepszą trzydziestką.