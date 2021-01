Kolejny polski powód do radości na TCS! "Nie wiem, czy dotrwamy do ostatniego konkursu"

Tegoroczny Turniej Czterech Skoczni jest szalony dla polskich skoczków. Najpierw wielkie zamieszanie z testami na koronawirusa i widmo potencjalnej kwarantanny, a potem dopuszczenie do zawodów i walka o wygraną w całym cyklu. Nie tylko aspekty sportowe są dla Polaków wyjątkowe. We wtorek Dawid Kubacki dowiedział się, że na świat przyszła jego córka.

Dawid Kubacki został ojcem! Szalone godziny dla polskich skoczków w Oberstdorfie

Zobacz wideo Kamil Stoch wymownie skomentował zamieszanie z wykluczeniem polskich skoczków

Klemens Murańka po raz drugi został ojcem!

Na tym nie koniec świetnych wieści. W poniedziałek Klemens Murańka pochwalił się zdjęciem swojego drugiego syna. - Może wczorajszy występ nie zaliczę do udanych, ale dzisiejszy dzień mogę zaliczyć jak najbardziej do udanych, bo urodził mi się drugi syn! - napisał polski skoczek na Instagramie.

Polacy mają więc wiele powodów do świętowania, bo oprócz faktu, że Kubacki i Murańka zostali ojcami, bo liderem Turnieju Czterech Skoczni jest Kamil Stoch, który wyprzedza Dawida Kubackiego. - Ja nie wiem, czy my w ogóle dojedziemy do tego Bischofshofen. Powodów do świętowania jest mnóstwo od początku turnieju, a jeszcze w międzyczasie Dawidowi się córka urodziła. Nie wiem, czy dotrwamy do ostatniego konkursu - śmiał się po zawodach w Innsbrucku Piotr Żyła i może się okazać, że będzie miał rację.

W klasyfikacji Turnieju Czterech Skoczni liderem jest Kamil Stoch, który ma 15,2 punktu przewagi nad Dawidem Kubackim i aż 20,6 punktu przewagi nad Halvorem Egnerem Granerudem. Ostatni konkurs już w środę od 16:30 na skoczni w Bischofshofen. Relacja na Sport.pl.