Kamil Stoch pobił swój rekord! Absolutnie najlepszy w historii

Kamil Stoch zdeklasował konkurencję w czasie trzecie konkursu Turnieju Czterech Skoczni. Polak pokonał drugiego Anże Laniska o 12 punktów, a trzeciego Dawida Kubackiego o 13,3 pkt! Kapitalnie wypadł także Piotr Żyła, który zajął czwarte miejsce!

Stoch przetrwał jednak bardzo trudne warunki, bo przecież w pierwszej serii miał średnio tylko o 0,1 m/s lepszy wiatr niż Halvor Egner Granerud i już w pierwszej serii wysunął się na prowadzenie. Lot w drugiej serii był już deklasacją rywali! Polak poleciał na 130 metrów, dostał fenomenalne noty i o 15,2 pkt prowadzi w klasyfikacji TCS przed Dawidem Kubackim.

Stoch absolutnie najlepszy w historii

Warto jednak zauważyć, że jest to już 37. zwycięstwo Kamila Stocha w jego karierze, co oznacza, że Polak wyprzedził w klasyfikacji Janne Ahonena, który miał 36. zwycięstw. Najważniejsza jest jednak inna klasyfikacja. Klasyfikacja, która mówi, że Kamil Stoch wygrywał co najmniej jeden konkurs Pucharu Świata w każdym kalendarzowym roku od 2011 roku, czyli już 11 lat z rzędu! Oznacza to, że Polak pobił swój absolutny rekord, bo już zeszłoroczne zwycięstwo w Zakopanem oznaczało, że Stoch jest w tej klasyfikacji najlepszy w historii PŚ.

Najdłuższa rokroczna passa zwycięstw w Pucharze Świata

Kamil Stoch 11 lat ze zwycięstwem - 2011-21

Matti Nykanen 9 lat ze zwycięstwem - 1981-89

Gregor Schlierenzauer 9 lat ze zwycięstwem - 2006-14

Adam Małysz 7 lat ze zwycięstwem - 2001-07

Kamil Stoch przoduje także w innej klasyfikacji. Chodzi tutaj o miejsca na podium Pucharu Świata po 30. roku życia. Dzięki wygranej w Innsbrucku Stoch ma takich podiów już 30, co oznacza, że już dawno wyprzedził Noriakiego Kasai, który ma ich 26. Jeszcze bardziej spektakularnie wygląda statystyka zwycięstw, bo Stoch ma ich 15, a drugi w klasyfikacji Robert Kranjec zaledwie 5!