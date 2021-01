Do konkursu w Innsbrucku Polacy ścigali Norwegów i Niemców, ale brakowało im kilkudziesięciu punktów, które rywalom zapewniali będący w świetnej dyspozycji Karl Geiger, Markus Eisenbichler, czy Halvor Egner Granerud. Po zawodach w Ga-Pa strata kadry Michala Doleżala wynosiła 141 punktów do Norwegii i 78 punktów do Niemiec, ale po rywalizacji na Bergisel udało się je odrobić i wyprzedzić obie te reprezentacje.

32 punkty przewagi Polaków nad Norwegami w Pucharze Narodów!

Obecnie Polacy są liderami klasyfikacji generalnej Pucharu Narodów z dorobkiem 1828 punktów. Za nami są Norwegowie, którzy tracą do kadry Michala Doleżala 32 punkty, a na trzecim miejscu znaleźli się Niemcy ze stratą 82 punktów.

Polacy liderami Pucharu Narodów! Wyprzedzili Niemców i Norwegów po konkursie w Innsbrucku!

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów po zawodach w Innsbrucku:

Polska - 1828 punktów Norwegia - 1796 punktów Niemcy - 1746 punktów Austria - 1143 punkty Słowenia - 989 punktów

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata w skokach. Kamil Stoch goni rywali

W klasyfikacji generalnej 69. Turnieju Czterech Skoczni prowadzi dwóch Polaków - pierwszy jest Kamil Stoch, który wyprzedza Dawida Kubackiego, Halvora Egnera Graneruda, a także Karla Geigera i Markusa Eisenbichlera. Kolejne zawody czekają nas już w dniach 5-6 stycznia w Bischofshofen, to one zdecydują o triumfie w TCS. Relacje na żywo na Sport.pl.

