Arcytrudne zadanie Macieja Kota. Polacy poznali swoich rywali w konkursie w Innsbrucku!

Polscy skoczkowie w komplecie zakwalifikowali się do zawodów w Innsbrucku. W trzecim konkursie Turnieju Czterech Skoczni zobaczymy aż siedmiu naszych zawodników – Dawida Kubackiego, Kamila Stocha, Piotra Żyłę, Andrzeja Stękałę, Klemensa Murańkę, Aleksandra Zniszczoła oraz Macieja Kota. Nasi znów błysnęli – w czołowej dziesiątce jest ich aż trzech, a czwarty, Stękała, uplasował się na trzynastej pozycji. To oznacza, że większość Polaków zmierzy się z teoretycznie słabszymi rywalami. To zdecydowana poprawa względem poprzedniego konkursu.

TCS: Pary Polaków w Innsbrucku

Najlepiej z naszych poradził sobie Kubacki, który wygrał poprzedni konkurs w Garmisch-Partenkirchen. Dawid zajął trzecie miejsce, skacząc 128 metrów. Dalej pofrunął tylko zwycięzca kwalifikacji Halvor Egner Granerud, a Polaka dzięki lepszym notom wyprzedził jeszcze Austriak Daniel Huber. Kubacki zmierzy się z reprezentantem gospodarzy Timonem-Pascalem Hahoferem.

Piąty Stoch zmierzy się z Constantinem Schmidem z Niemiec, a ósmy Żyła z Junshiro Kobayashim. Japończyk w kwalifikacjach skoczył słabo – ledwie 115 metrów. Trzynastego Stękałę czeka pojedynek z Jewgienijem Klimowem, natomiast Zniszczoła (23. pozycja) rywalizacja z Zigą Jelarem.

Innsbruck: tylko dwóch Polaków nie będzie faworytami w KO

Tylko dwóch Polaków nie będzie faworytami rywalizacji. Czterdziesty w kwalifikacjach Murańka będzie rywalizował z Keiichim Sato (11. pozycja, 125,5 metra), natomiast najtrudniejsze zadanie czeka Macieja Kota. Skoczek z Limanowej zajął dopiero 47. miejsce i zmierzy się z Markusem Eisenbichlerem.

Komplet par z Polakami w systemie KO:

Dawid Kubacki - Timon-Pascal Kahofer

Kamil Stoch - Constantin Schmid

Piotr Żyła - Junshiro Kobayashi

Andrzej Stękała - Jewgienij Klimow

Aleksander Zniszczoł - Ziga Jelar

Klemens Murańka - Keiichi Sato

Maciej Kot - Markus Eisenbichler

Przypominamy, że konkurs Turnieju Czterech Skoczni w Innsbrucku rozpocznie się w niedzielę o 13:30. Wcześniej, w południe, odbędzie się seria próbna.