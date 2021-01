Kamil Stoch wyrównał wynik Adama Małysza. Remis jest tylko w jednej statystyce

Adam Małysz był wielki i Kamil Stoch też jest wielki. Który większy - nie wiem. I chyba nie ma takiego, który wiedziałby na pewno.

REKLAMA

Stoch ma trzy złote medale olimpijskie, a Małysz na igrzyskach wyskakał "tylko" trzy srebra i jeden brąz. Stoch wygrywał Turniej Czterech Skoczni dwa razy, za drugim razem był najlepszy we wszystkich czterech konkursach. Natomiast Małysz wygrał tylko raz. Z drugiej strony Małysz ma cztery złote medale mistrzostw świata, a Stoch indywidualnie wywalczył tylko jeden mistrzowski tytuł. Do tego Małysz ma aż cztery Kryształowe Kule za zdobycie Pucharu Świata, a Stoch - dwie.

Zobacz wideo Kamil Stoch wymownie skomentował zamieszanie z wykluczeniem polskich skoczków

Pewne jest jedno - obaj się w gronie kilku najwybitniejszych skoczków w historii. A dziś pewne jest też to, że skoro łączy ich liczba 349 startów w konkursach Pucharu Świata, to żal byłoby nie skorzystać z okazji i nie spojrzeć, co każdy z nich sobie wyskakał.

Stoch wygra więcej?

Popatrzmy w kilka historycznych zestawień. Pierwsze: skoczkowie z największą liczbą wygranych konkursów PŚ:

Gregor Schlierenzauer 53 Matti Nykaenen 46 Adam Małysz 39 Janne Ahonen i Kamil Stoch 36

Drugie: skoczkowie z największą liczbą podiów w konkursach PŚ:

Janne Ahonen 108 Adam Małysz 92 Gregor Schlierenzauer 88 Simon Ammann 80 Matti Nykaenen i Thomas Morgenstern po 76 Jens Weissflog i Kamil Stoch 73

Czech dowiedział się, że walczy w parze ze Stochem i się załamał. Jeden obrazek mówi wszystko

Małysz lepszy w każdej statystyce

Bardzo możliwe, że Stoch przeskoczy Małysza w liczbie zwycięstw i raczej mało prawdopodobne, że już prawie 34-latek zrobi to w statystyce podiów. Cieszy, że Małysz i Stoch są w czołówkach wszystkich historycznych zestawień. Wysoko plasują się również w rankingach skoczków najczęściej kończących zawody w Top 5, Top 10 i Top 30. W każdej - tak jak w tych dotyczących zwycięstw i podiów - wyżej jest Małysz. Spójrzmy.

Top 5:

Janne Ahonen 163 Adam Małysz 126 Gregor Schlierenzauer 122 Simon Ammann 116 Thomas Morgenstern 112 Noriaki Kasai 110 Kamil Stoch 106

Top 10:

Janne Ahonen 248 Noriaki Kasai 213 Adam Małysz 198 Simon Amman 180 Kamil Stoch 174

Top 30:

Noriaki Kasai 462 Simon Ammann 367 Janne Ahonen 356 Wolfgang Loitzl 309 Adam Małysz 307 Kamil Stoch 296

Dodajmy jeszcze, że więcej startów w PŚ niż Małysz i Stoch ma tylko sześciu zawodników - 569 Kasai, 444 Ammann, 411 Ahonen, 361 Jakub Janda, 356 Wolfgang Loitzl i 350 Roar Ljoekelsoey.

Norwescy eksperci rozpętali kolejną burzę w skokach narciarskich. "To szokujące"

10 lat Stocha i prawie 15 lat Małysza

O długowieczności naszych mistrzów najlepiej świadczą jeszcze dwie ciekawe statystyki. Stoch to jedyny w historii skoczek, który wygrywał chociaż jeden konkurs przez 10 kolejnych lat (od 2011 do 2020 roku). A Małysz ma drugi największy w historii odstęp od pierwszego do ostatniego zwycięstwa. Między jego triumfem w Oslo w 1996 roku a wygraną w Zakopanem w 2011 roku minęło 14 lat 10 miesięcy i 4 dni. Lepszy jest tylko Kasai, któremu od pierwszej do ostatniej wygranej minęły aż 22 lata, 8 miesięcy i 8 dni.

"Zbladłem, widząc te krwawe ściany, tę wybrudzoną pościel". Sceny jak z "Pulp Fiction" na TCS [nieDawny Mistrz]

Prawie 1,5 tysiąca punktów różnicy

Na koniec jeszcze po jednej, dużej, liczbie Małysza i Stocha. Możliwe, że te dane pokazują najwięcej. Stoch w swoich 349 konkursach PŚ zdobył w sumie 11 650 punktów. A Małysz 13 070 pkt. To spora różnica. Średnio w każdym konkursie Stoch zdobywa 33,38 pkt, a Małysz zdobywał ich 37,45.