Utytułowany austriacki trener też wsparł Polaków. "Bez nich ucierpiałaby wartość sportowa zawodów"

- Stoch w drugiej serii "katapultował się" prosto na podium. Na szczęście Polakom pozwolono wystartować, w przeciwnym razie zdecydowanie ucierpiałaby wartość sportowa zawodów w Oberstdorfie - napisał były szkoleniowiec Austriaków, Alexander Pointner na łamach "Tiroler Tageszeitung".

Zobacz wideo Kamil Stoch wymownie skomentował zamieszanie z wykluczeniem polskich skoczków

W piątek drugi konkurs TCS

Ostatni dni są pełne emocji dla polskich skoczków. W niedzielę pozytywny wynik testu na koronawirusa miał Klemens Murańka i całej drużynie groziło wykluczenie. Polacy nie skakali w kwalifikacjach do konkursu w Oberstdorfie, ale w poniedziałek Murańka otrzymał negatywny wynik i udało się przekonać organizatorów oraz FIS, by dopuścić biało-czerwonych. Dzięki temu Kamil Stoch mógł we wtorek zająć 2. miejsce w pierwszym konkursie turnieju, 7. miejsce dla Andrzeja Stękały. Szanse naszych skoczków na wysokie lokaty w klasyfikacji generalnej TCS wzrosły, bo w kolejnym konkursie w Ga-Pa nie wystartuje trzeci obecnie w turnieju Marius Lindvik.



W czwartek w Ga-Pa odbyły się kwalifikacje do piątkowych zawodów. Kamil Stoch zajął 6. miejsce, Dawid Kubacki był 8., a Andrzej Stękała 9. Pozostali Polacy wypadli nieco słabiej. Klemens Murańka był 26., Maciej Kot 29., Piotr Żyła 39., a Aleksander Zniszczoł 47. Relacja z piątkowego konkursu w Sport.pl. Początek noworocznej rywalizacji o godzinie 14:00.

