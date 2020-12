Organizatorzy TCS wyciągają wnioski. Koronawirus u Rosjan, ale startować mogą!

Na starcie pierwszej serii treningowej nie pojawił się żaden z rosyjskich skoczków. To od razu wzbudziło podejrzenia, że mogło dojść do zakażenia koronawirusem. Potwierdził to Kacper Merk z Eurosportu. – Jeden z zawodników reprezentacji Rosji z koronawirusem. W kwarantannie znajdują się też kolejny zawodnik i dwaj członkowie sztabu – podał dziennikarz.

Turniej Czterech Skoczni: organizatorzy uczą się na błędach

Organizatorzy nie zdecydowali się jednak na wykluczenie ze zmagań wszystkich Rosjan, a taki krok podjęto po pierwszym, pozytywnym wyniku Klemensa Murańki w Oberstdorfie. Na kwarantannę trafili Danił Sadrejew oraz Ilja Mankow, natomiast do drugiej serii treningowej i kwalifikacji dopuszczono Jewgienija Klimowa oraz Michaiła Nazarowa.

Testy na koronawirusa u skoczków przeprowadzono po wtorkowym konkursie w Oberstdorfie. W środę wieczorem wszyscy polscy skoczkowie i sztab otrzymali wyniki negatywne, dlatego też mogą bez przeszkód startować w Garmisch-Partenkirchen, gdzie w piątek odbędzie się noworoczny konkurs Turnieju Czterech Skoczni. W serii treningowej błysnął Dawid Kubacki, który skoczył dalej niż rekord skoczni.