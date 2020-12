Norwescy eksperci rozpętali kolejną burzę w skokach narciarskich. "To szokujące"

Pierwszy konkurs Turnieju Czterech Skoczni zakończył się małą niespodzianką, bo niepokonany przez pięć konkursów z rzędu Halvor Egner Granerud zajął "dopiero" czwarte miejsce. Najlepszy okazał się Karl Geiger, drugi był Kamil Stoch, a trzeci Norweg Marius Lindvik. I to właśnie ten ostatni skoczek jest największą niespodzianką inauguracji turnieju.

Norwegowie wściekli na sędziów

Tuż po konkursie w norweskich mediach rozgorzała również dyskusja o notach sędziowskich dla Linvdika. Sędziowie przyznali Norwegowi noty: 17 - 17,5 - 17,5 - 18 - 18. I to bardzo nie spodobało się norweskim ekspertom. W sumie Marius Lindvik stracił do Karla Geigera aż 5,9 punktu dla Lindvik. Do Stocha z kolei 3,1 pkt. W norweskich mediach społecznościowych też padały mocne słowa. "Korupcja.", „Niemieccy i austriaccy sędziowie, którzy dobrze oceniają tylko swoich”, "Czy mieli okulary?" - cytuje kibiców norweski portal Dagbladet.

W drugim skoku Norweg poleciał 135,5 metra, ale miał problemy z lądowaniem. Mimo to Anders Jacobsen (były skoczek) i Clas Brede Brathen (dyrektor norweskiej kadry) używali dość mocnych słów. - Myślę, że to szokujące, że Lindvik dostaje 17 od niemieckiego sędziego i 17,5 od polskiego - powiedział ten drugi.

- Później widzimy skoczka (Karla Geigera - przyp.red), który nie wylądował wiele ładniej w mojej ocenie. To nie ma sensu. Geiger ma trochę szczęścia, za nazwisko uzyskuje 19 punktów. Tak nie powinno być - wtórował mu Anders Jacobsen. Próbę Lindvika można zobaczyć tutaj:

Marius Lindvik wykluczony z walki o wygranie TCS! "Jest już w Innsbrucku"

Norwescy eksperci przestrzelili z oceną? Tym razem nie mają racji

Decyzji sędziów bronił jednak szef norweskich sędziów. I wydaje się, że robi to w słuszny sposób. Bo choć na sędziów w skokach często można narzekać, to w tej sytuacji raczej dobrze ocenili skok Lindvika. - Prawdopodobnie też skończyłbym na nocie 17,5 - mówi Ole Walseth w rozmowie z "Dagbladet". I dodaje: Odejmuję 0,5 punktu za lot. 1,5 punktu za niezbyt ładny telemark i 0,5 punktu przy odjeździe. Dlaczego tak? Lot był czysty i ładny, ale miał nierówności w przejściu do lądowania.

I dodaje: - Lądowanie było zbyt głębokie i ciężar ciała był zbyt daleko w tyle. Wtedy odejmuje się 1,5. Chwilę potem nie udało mu się wstać z telemarku w "zrelaksowanej postawie". Dlatego odejmuje 0,5 pkt za niestabilność w odjeździe.

Wydaje się, że Norwegowie mogą chcieć wywrzeć presję na sędziach, by ci bardziej doceniali norweskich skoczków. Doskonale wiadomo, że od początku sezonu Halvor Egner Granerud lata daleko, ale ląduje kiepsko i sędziowie przyznają mu dość niskie noty za styl (choć czasem i tak za wysokie). W pierwszym konkursie TCS najlepiej zaś oceniani byli Polacy. Najwyżej oceniony skok należał do Kamila Stocha, a drugie miejsce w tej klasyfikacji zajął Andrzej Stękała.

Sędziowie wspierają swoich? Problem jest inny

Szef norweskich sędziów odniósł się jednak do sprawy wspierania "swoich" zawodników przez sędziów. - Oczywiście zdarzało się, że sędziowie byli zbyt "narodowi" w swoich ocenach, ale zdarza się to tylko raz. Wtedy od razu wylatujesz z Pucharu Świata. Kiedyś tego sędziowania pod swoich było więcej. Odkąd mamy system sankcji, znacznie się to poprawiło.

Polacy awansowali w komplecie. Trzech w pierwszej dziesiątce. Granerud postraszył rywal, ale przegrał notami

Największym problemem skoków narciarskich jest jednak to, że źle budowane są wieże sędziowskie. Z nich jest bardzo kiepski widok na lądowanie i strefę odjazdu. - Od wielu lat mówię, że sędziowie są źle ustawieni. Zajęcie innego miejsca nie stanowiłoby dla nich problemu. Stylistycznie o skoku decyduje ostatnie dwie trzecie zeskoku. Właśnie tam mogliby stać sędziowie. Byłoby to znacznie bliżej miejsca, w którym się ląduję - zauważa Clas Brede Brathen.

Marius Lindvik wykluczony z walki o zwycięstwo

W czwartek na Norwegów spadło kolejne nieszczęście. Marius Lindvik (3. miejsce w Oberstdorfie), który od kilku dni zmagał się z zapaleniem zęba mądrości, wycofał się z rywalizacji w Garmisch-Partenkirchen. Okazało się, że ból jest zbyt silny i skoczek musiał pojechać do austriackiego Innsbrucka, gdzie Norwegom udało się załatwić dostęp do odpowiedniej kliniki stomatologicznej.

FIS znowu wystawił się na strzały. "Nas nie powinni już testować, bo i tak wszystko podważymy"

- Niestety nie ma Lindvika w Garmisch-Partenkirchen. Jest w drodze do dentysty w Innsbrucku, próbujemy złagodzić ból zęba. Tak, nie może skakać w Ga-Pa z powodu problemu z zębami. Zdrowie jest zawsze najważniejsze - powiedział tuż przed czwartkowymi kwalifikacjami Alexander Stoeckl.