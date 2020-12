Eisenbichler po konkursie dostał wiadomość od mamy. "Prawie dostałam zawału"

Markus Eisenbichler wtorkowy konkurs w Oberstdorfie rozpoczął od bardzo słabego skoku. Niemiec startujący w bardzo trudnych warunkach, skoczył jedynie 118 metrów i zajmował na półmetku zawodów dopiero 27. miejsce. W drugiej serii popisał się jednak fenomenalnym skokiem, gdy osiągnął aż 142 metry, lądując zaledwie 1,5 metra przed rekordem skoczni.

Po jego pierwszym skoku wielkie emocje pojawiły się w jego domu rodzinnym. - Mam nadzieję, że nie sprawię znowu, że będzie tak ekscytująco. Moja mama napisała mi, że prawie dostała zawału serca. W Ga-Pa chce oddać dwa normalne skoki i zobaczyć, co z tego wyjdzie - powiedział Eisenbichler cytowany przez zeit.de.

Jego fenomenalny skok w drugiej serii sprawił, że Eisenbichler przesunął się na 5. miejsce i zachował nadal szanse na zwycięstwo w całym Turnieju Czterech Skoczni. - To był po prostu piękny dzień - powiedział po zakończeniu konkursu. Niemcy mieli wiele powodów do radości, bo we wtorek w Oberstdorfie najlepszy był Karl Geiger, który został liderem całego cyklu.

Program 69. Turnieju Czterech Skoczni

Garmisch-Partenkirchen: 31 grudnia - 1 stycznia

11:45 – oficjalny trening (31 grudnia)

14:00 – kwalifikacje (31 grudnia)

12:30 – seria próbna (1 stycznia)

14:00 – konkurs indywidualny (1 stycznia)

Innsbruck: 2-3 stycznia

11:15 – oficjalny trening (2 stycznia)

13:30 – kwalifikacje (2 stycznia)

12:00 – seria próbna (3 stycznia)

13:30 – konkurs indywidualny (3 stycznia)

Bischofshofen 5-6 stycznia