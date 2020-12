"Diabli wiedzą". Polscy skoczkowie przeszli kolejne testy na koronawirusa "dokładne jak nigdy dotąd" i czekają na wyniki

Polscy skoczkowie po południu we wtorek wyjadą do Garmisch-Partenkirchen, gdzie od czwartku będą rywalizowali w kolejnych zawodach 69. Turnieju Czterech Skoczni. Żeby tam wystartować, muszą mieć ważny negatywny test na koronawirusa. Tym samym wszystkie reprezentacje zostały przebadane we wtorek o godzinie 10, jeszcze przed wyjazdem z Oberstdorfu.

REKLAMA

Zobacz wideo Kamil Stoch wymownie skomentował zamieszanie z wykluczeniem polskich skoczków

Polscy skoczkowie przeszli kolejne testy. Niedługo wyjadą do Ga-Pa

- Wszyscy jesteśmy już po kolejnych testach PCR (dokładne jak nigdy dotąd). Po obiedzie wyjazd do Garmisch-Partenkirchen, gdzie odbędzie się drugi konkurs T4S - czytamy na profilu portalu skaczemy.pl na Twitterze.

Kuriozalny pasek TVP Info ws. skoków. "Głupsze niż rzucanie śnieżkami w Hannawalda"

Kiedy wyniki testów? "Diabli wiedzą"

Teraz najważniejszą kwestią wydaje się być to, kiedy przyjdą wyniki. Według naszych informacji początkowo miały się pojawić o godzinie 13, ale obecnie nikt nie wie ani nie podał, kiedy należy się ich spodziewać. - Diabli wiedzą - słyszymy od osób z otoczenia kadry Michala Doleżala.

Stefan Kraft wściekły po konkursie w Oberstdorfie. "Ciężko"

W klasyfikacji generalnej Turnieju po pierwszym konkursie prowadzi Karl Geiger przed Kamilem Stochem i Mariusem Lindvikiem. W Ga-Pa na czwartek, 31 grudnia zaplanowano oficjalne treningi i kwalifikacje, a dzień później odbędzie się konkurs indywidualny. Relacje na żywo na Sport.pl.

Rywal dziękuje polskim skoczkom. "Trudno mi opisać, jak bardzo się cieszę". Najlepszy wynik w sezonie