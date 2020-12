Rywal dziękuje polskim skoczkom. "Trudno mi opisać, jak bardzo się cieszę". Najlepszy wynik w sezonie

Na zmianie programu zawodów w Oberstdorfie skorzystała nie tylko przywrócona do walki w 69. Turnieju Czterech Skoczni reprezentacja Polski, ale także zawodnicy, którym nie udało się przebrnąć poniedziałkowych kwalifikacji. Wyniki tej serii zostały anulowane, a wszyscy zawodnicy dopuszczeni do serii próbnej i konkursu we wtorek.

Jelar nie zakwalifikował się do konkursu w Oberstdorfie. Dzięki przywróceniu Polaków zajął w nim dziesiąte miejsce

W taki sposób w pierwszej serii wystartował m.in. wówczas trzydziesty zawodnik klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, Słoweniec Ziga Jelar. W poniedziałek w kwalifikacjach był dopiero 53. i niezadowolony kręcił głową - oddawał skok w bardzo trudnych warunkach. Kilkanaście godzin później mógł się jednak cieszyć informacją o starcie w konkursie na Schattenbergschanze.

A w konkursie Jelar wypadł nadspodziewanie dobrze. W pierwszej serii uzyskał 128 metrów, a w finale 124 metry i skończył konkurs na dziesiątym miejscu - to jego najlepszy wynik w tym sezonie. Tym samym po pierwszym dniu rywalizacji w 69. Turnieju Czterech Skoczni w klasyfikacji generalnej traci do lidera, Karla Geigera z Niemiec, 21,3 punktu i 15,4 punktu do podium. A mógł przecież zupełnie odpaść z rywalizacji w TCS.

Piękne słowa Słoweńca. Podziękował "Stochowi i spółce". "Trudno mi opisać, jak bardzo się cieszę"

Słoweniec wie, komu "zawdzięcza" udział w konkursie w Oberstdorfie i na Instagramie postanowił napisać parę słów skierowanych do polskiego zespołu. - "Świetnie, że Kamil Stoch i spółka mogli znów skoczyć, dziękuję Polakom za stworzenie mi kolejnej szansy! Trudno mi opisać, jak bardzo się cieszę" - napisał Jelar, który już wielokrotnie podkreślał, że Kamil Stoch jest jego największym idolem spośród skoczków.

Pierwszy konkurs 69. TCS w Oberstdorfie wygrał Karl Geiger przed Kamilem Stochem i Mariusem Lindvikiem. Kolejne zawody zaplanowano w Garmisch-Partenkirchen. W czwartek, 31 stycznia odbędą się treningi i kwalifikacje, a dzień później drugi konkurs Turnieju. Następnie rywalizacja przeniesie się do Innsbrucka na dni 2-3 stycznia i zakończy w Bischofshofen, gdzie zawodnicy będą skakać 5 i 6 stycznia.

