Wielki awans Kamila Stocha! Tak wygląda klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Niemiec Karl Geiger wygrał inaugurujący 69. edycję Turnieju Czterech Skoczni konkurs w Oberstdorfie. Drugie miejsce zajął świetnie dysponowany Kamil Stoch, który zaliczył także duży awans w klasyfikacji generalnej (z 10. miejsca na trzecie). Ale nie tylko on we wtorek pokazał się dobrej strony, bo w drugiej serii błysnął także Andrzej Stękała, który 19. miejsca przesunął się na 7. Miejsca pozostałych Polaków to: 15. Dawida Kubackiego, 21. Piotra Żyły i 30. Klemensa Murańki.

Tak wygląda klasyfikacja Turnieju Czterech Skoczni. Minimalna strata Stocha do lidera!

PŚ w skokach. Tak wygląda klasyfikacja generalna po pierwszym turnieju TCS

1. Halvor Egner Granerud 650

2. Markus Eisenbichler 508

3. Kamil Stoch 258

4. Piotr Żyła 248

4. Anze Lanisek 248

6. Robert Johansson 244

7. Karl Geiger 241

8. Dawid Kubacki 221

9. Pius Paschke 212

10. Yukiya Sato 206

...

14. Andrzej Stękała 124

29. Aleksander Zniszczoł 58

32. Paweł Wąsek 55

35. Klemens Murańka 48

49. Maciej Kot 17

52. Jakub Wolny 16

63. Stefan Hula 2

66 Tomasz Pilch 1

Program 69. Turnieju Czterech Skoczni

Garmisch-Partenkirchen: 31 grudnia - 1 stycznia

11:45 – oficjalny trening (31 grudnia)

14:00 – kwalifikacje (31 grudnia)

12:30 – seria próbna (1 stycznia)

14:00 – konkurs indywidualny (1 stycznia)

Innsbruck: 2-3 stycznia

11:15 – oficjalny trening (2 stycznia)

13:30 – kwalifikacje (2 stycznia)

12:00 – seria próbna (3 stycznia)

13:30 – konkurs indywidualny (3 stycznia)

Bischofshofen 5-6 stycznia

15:00 – oficjalny trening (5 stycznia)

16:30 – kwalifikacje (5 stycznia)

15:30 – seria próbna (6 stycznia)

16:45 – konkurs indywidualny (6 stycznia)

