Tak wygląda klasyfikacja Turnieju Czterech Skoczni. Minimalna strata Stocha do lidera!

To była długa noc dla polskich skoczków, którzy w poniedziałek zostali wykluczeni z pierwszych zawodów Turnieju Czterech Skoczni (więcej tutaj). Później sytuacja diametralnie się jednak zmieniła. Sekretarz generalny Polskiego Związku Narciarskiego Jan Winkiel we wtorkowy poranek poinformował, że wszyscy polscy skoczkowie mieli negatywne wyniki testów na koronawirusa. A to oznaczało, że mogli wystartować w Oberstdorfie.

REKLAMA

Zobacz wideo "Stoch przegrał z własnymi oczekiwaniami, Stękała może dać nam dużo radości"

Po pierwszej serii najwyżej był Stoch, ale potem odleciał Murańka

- Pierwsza seria była dziwna. Nikt nie przypuszczał, że te warunki aż tak się będą zmieniać - komentował w TVP Sport Adam Małysz. Ale od razu dodał, że ma nadzieję, iż w drugiej serii nasi zawodnicy nie odpuszczą i poprawią swoje miejsca. A te po pierwszych skokach były takie: 4. Kamil Stoch, 12. Dawid Kubacki, 19. Andrzej Stękała, 26. Piotr Żyła, 29. Klemens Murańka - Maciej Kot (44.) i Aleksander Zniszczoł (45.) nie zakwalifikowali się do serii finałowej.

W drugiej serii trzech Polaków poprawiło swoje miejsca. Najbardziej Stękała (pierwszy skok -123 metry, drugi - 136,5), który z 19. awansował na siódme. Na podium wskoczył też Stoch (125 m, 132,5 m), który wtorkowe zawody skończył na drugim miejscu, za Karlem Geigerem. Kubacki był 15., Żyła 21., a Murańka 30. Drugi konkurs TCS odbędzie się w Nowy Rok w Garmisch-Partenkirchen. Początek o 14.

Klasyfikacja generalna Turnieju Czterech Skoczni:

1. Karl Geiger 291.1 pkt.

2. Kamil Stoch 288.3

288.3 3. Marius Lindvik 285.2

4. Halvor Egner Granerud 280.1

5. Markus Eisenbichler 274.3

6. Stefan Kraft 273.6

7. Andrzej Stękała 273.3

273.3 8. Philipp Aschenwald 273

9. Anze Lanisek 270.1

10. Ziga Jelar 269.8

...

15. Dawid Kubacki 264.3

21. Piotr Żyła 256.7

30. Klemens Murańka 238.3

44. Maciej Kot 112

45. Aleksander Zniszczoł 111.5

Dotychczas trzech polskich skoczków triumfowało w klasyfikacji generalnej TCS: Adam Małysz (2001 rok), Kamil Stoch (2017 i 2018 rok) oraz Dawid Kubacki (2020 rok).

Program 69. Turnieju Czterech Skoczni

Garmisch-Partenkirchen: 31 grudnia - 1 stycznia

11:45 – oficjalny trening (31 grudnia)

14:00 – kwalifikacje (31 grudnia)

12:30 – seria próbna (1 stycznia)

14:00 – konkurs indywidualny (1 stycznia)

Innsbruck: 2-3 stycznia

11:15 – oficjalny trening (2 stycznia)

13:30 – kwalifikacje (2 stycznia)

12:00 – seria próbna (3 stycznia)

13:30 – konkurs indywidualny (3 stycznia)

Bischofshofen 5-6 stycznia

15:00 – oficjalny trening (5 stycznia)

16:30 – kwalifikacje (5 stycznia)

15:30 – seria próbna (6 stycznia)

16:45 – konkurs indywidualny (6 stycznia)

Pobierz aplikację Sport.pl LIVE na Androida i na iOS-a



Sport.pl Live .